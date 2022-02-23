موريتانيا تؤكد دعمها لاستضافة السعودية لمعرض إكسبو 2030

أكدت موريتانيا دعمها القوي والثابت لاستضافة المملكة العربية السعودية لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.



وذكرت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، استقبل بالقصر الرئاسي في نواكشوط، المستشار بالديوان الملكي السعودي أحمد بن عبد العزيز قحطان، مبعوثا خاصا من خادم الحرمين الشريفين.



كما عقد وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مباحثات مع عبد العزيز قطان، مؤكدا دعم موريتانيا القوي والثابت لاستضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.



وأكدت الخارجية الموريتانية - في بيان - أن المسئول السعودي ثمن هذا الموقف الهام ، وأعرب عن بالغ شكره لموريتانيا على مواقفها الداعمة باستمرار للمملكة العربية السعودية.



وأوضحت أن الجانبين بحثا مختلف مجالات التعاون المثمر القائم بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.