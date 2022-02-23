رئيس بيلاروسيا يتعهد بتطوير التعاون العسكرى مع روسيا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده ستطور التعاون العسكري مع روسيا، بغض النظر عما قد يفكر فيه الغرب بشأنها.

وقال لوكاشينكو، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية،: "سنطور التعاون العسكري مع روسيا من أجل تعزيز الاستعداد القتالي لاتحادنا".

وأشار إلى أن جيشي البلدين قاما بتدريبات مشتركة واسعة النطاق على مدار الستة أشهر الماضية .. مُضيفًا أنه: "إذا لزم الأمر، سنجري المزيد من التدريبات، بغض النظر عما قد يفكر فيه أولئك المتواجدون على الجانب الآخر من الحدود، بشأن مناوراتنا المشتركة مع روسيا".

كما شدد الرئيس البيلاروسي على أنه من حق بلاده السيادي أن تتعلم الدفاع عن نفسها على أرضها في أي وقت وفي أي مكان.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أمس /الإثنين/ عن اعتراف بلاده باستقلال جمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" العشبيتين .. القرار الذي رفضته العديد من دول الغرب، معربة عن اعتزامها فرض عقوبات صارمة ضد موسكو.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، أن العقوبات المفروضة على قطاعات الاقتصاد الرئيسية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من السياسة الخارجية التي تنتهجها كل من واشنطن وبروكسل ولندن ضد بلاده.

ونقلت وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاوسية عن ماكي قوله إن "العقوبات التي تستهدف قطاعات رئيسية من الاقتصاد البيلاروسي أصبحت العنصر الأساسي في السياسة الخارجية لواشنطن وبروكسل ولندن تجاه مينسك".

وذكر ماكي، أنه في ظل الضغوط الخارجية المستمرة غير المسبوقة ضد بيلاروسيا، قامت وزارة الخارجية بالتعاون الوثيق مع الهئيات الأخرى للدولة، ببناء عمل منهجي لمواجهة العقوبات وتقليل عواقبها السلبية على الاقتصاد والمواطنين.

كما أشار وزير الخارجية إلى أن السلك الدبلوماسي البيلاروسي أصبح مجبرًا على العمل في تلك الظروف القاسية، التي تشكل تهديدات مباشرة لسيادة بيلاروسيا واستقرارها الاقتصادي، بحسب قوله.