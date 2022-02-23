"فراشات حيرى ..ومرافىء عشق" علي طاولة مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك .. الليلة

تعقد بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، والتابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، حفل توقيع ومناقشة رواية "فراشات حيرى ..ومرافىء عشق "، من تأليف الفنانة التشكيلية دكتورة ماجد سعد الدين، هذا ويناقش الرواية الكاتب محمد سلماوى .

والدكتورة ماجدة سعد الدين، فنانة تشكيلية أقامت العديد من المعارض الفردية في فن التصوير الزيتي في باريس، عام 1990، وفي مقر بعثة جامعة الدول العربية، ومركز استقبال طلبة الشرق الأدنى، والمركز الثقافي المصري عام 1991، كما شاركت في معرض جماعي مع مجموعة من الفنانين المصريين في المركز الثقافي المصري بباريس في نفس العام.

وخلال فترة إقامتها في فرنسا بين عامي 1990 و1991، نشرت عدة دراسات، من بينها: دراسة عن فن البورتريه في القرن العشرين بمدرسة متحف اللوفر، ودراسة أخرى عن فن تنسيق الزهور اليابانية، ودراسة عن فن تصميم الحلي. وفي أثناء هذه الفترة، سافرت إلى روما لرؤية مزيد من المتاحف والمعارض.

وبعد عودتها إلي مصر عام 1991، نشرت دراسة عن تاريخ الحضارة المصرية بكلية الآثار، جامعة القاهرة، ودراسة أخرى عن فن تنسيق الزهور اليابانية بجامعة القاهرة أيضًا، إضافة إلى دراسة عن فن الحفر على الجلد، وفن الطباعة، وفن تصميم الحلي، بكلية التربية الفنية بالزمالك.

كما كتبت الدكتورة ماجدة سعد الدين العديد من المؤلفات الأدبية نذكر منها: كتاب "الجليل والجميل في البحر والنيل" والذي قد تُرجم إلى اللغة الفرنسية ــ كتاب "المساجد مدائن التوحيد" ــ كتاب "العمارة الدينية في أوروبا" ــ "سفر النور" ــ "طلول الغسق" ــ "سفر المغيب" ــ "زكريا الخناني.. زجاج وضياء" ــ "النور وناي السحر" ــ "العمارة الدينية في أوروبا" ــ "فراشات حيرى ومرافئ عشق" ــ "محمود سعيد بين المادية والروحانية" ــ "يوسف طبو زاده بين ظلال ونور" ــ "محمود مختار وهسيس الأحجار" ــ "الجلال والجمال في مدائن الصحراء" ــ "نهاد بهجت وهمس الجماد" وغيرها .

رشحت الفنانة التشكيلية ماجدة سعد الدين لجائزة الفكر العربي والتي يمنحها مجلس المعهد العالي للنقد الفني عام 2007، وجائزة التفوق في الفنون بجمعية محبي الفنون الجميلة ومجلس المعهد العالي للنقد الفني عام 2008 بالقاهرة.

كما رشحت لجائزة الملك فيصل فرع آداب وعلوم اللغة العربية بمجلس النقد التشكيلي ومجلس المعهد العالي للنقد الفني عام 2015. وهي عضو نقابة الفنانين التشكيليين بالقاهرة، وعضو مجلس إدارة جمعية محبي الفنون الجميلة. وشاركت كعضو في لجنة تحكيم معرض الطلائع بجمعية محبي الفنون الجميلة بالقاهرة، من عام 2001 وحتى عام 2011، وصالون الأعمال الفنية الصغيرة السادس بقاعة أخناتون بالقاهرة، عام 2003، والجائزة التقديرية للسادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان بالقاهرة، عام 2010، ومسابقة الفنانة نهر البحر الدورة الرابعة بساقية عبد المنعم الصاوي عام 2012، وجائزة الدولة التشجيعية فرع دراسة نقدية بالمجلس الأعلى للثقافة عام 2013 بالقاهرة وغيرها.