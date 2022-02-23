الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تخوفات بريطانية من هجوم روسى سيبرانى ردا على العقوبات

الجيش الروسي
الجيش الروسي

حذر المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) في بريطانيا ملايين الشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة وطالبهم بالاستعداد لهجوم إلكتروني روسي محتمل بسبب العقوبات التي فرضتها بريطانيا على ثلاثة من الأثرياء من حلفاء فلاديمير بوتين وخمسة بنوك ردًا على ما أسمته "الغزو المتجدد" لأوكرانيا.

ووفقا لما أوردته "ميل أونلاين" على موقعها الإلكتروني فقد شدد المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) على ضرورة تعزيز الدفاعات البريطانية على الإنترنت، وحذر من وجود نمط تاريخي للهجمات السيبرانية التي جرت على أوكرانيا والتي كان لها تبعات دولية.

وكانت المواقع المصرفية والحكومية الأوكرانية قد تعطلت الأسبوع الماضي لفترة وجيزة بسبب سلسلة من الهجمات التي قالت الولايات المتحدة وبريطانيا إن من نفذها قراصنة عسكريون روس - وهو أمر نفاه الروس.

وأشارت الصحيفة إلى احتمالية أن تؤدي هذه الأفعال إلى إثارة مخاوف من احتمالية شن نفس النوع من الهجوم على المملكة المتحدة.

في غضون ذلك، أرسلت ست دول من الاتحاد الأوروبي فريقًا من خبراء الأمن السيبراني إلى أوكرانيا للمساعدة في التعامل مع التهديدات الإلكترونية، بعد أن اعترفت روسيا رسميًا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا.

وعلي صعيد آخر ، استدعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم، السفير الروسي لديها، على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا واعتراف موسكو بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك.

وأكدت السفارة الروسية في لندن، في تصريحات لوكالة أنباء «تاس» الروسية، التقارير البريطانية حول استدعاء السفير الروسي، مشيرة إلى أنه بالفعل غادر مقر وزارة الخارجية البريطانية بعد الاستدعاء.

ودعت بريطانيا اليوم، مواطنيها لمغادرة أوكرانيا وأكدت على تقديم الدعم لهم أثناء عملية عبور الحدود.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في تغريدة على موقع تويتر في وقت سابق من اليوم: «سلامة وأمن الرعايا البريطانيين في أوكرانيا على رأس أولوياتنا، ويجب على جميع البريطانيين المغادرة الآن عبر الطرق التجارية بينما لا تزال متاحة».

وأضافت: «نعزز فرقنا في المنطقة لدعم الشعب البريطاني أثناء المغادرة وعبور الحدود».

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لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

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