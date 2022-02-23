حملات مكبرة لرفع الإشغالات والقامامة من شوارع المنيا (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة بقيادة الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، لضبط الشارع ورفع الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومواعيد الغلق الشتوية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 28 محضرًا متنوعًا، بالإضافة إلى غلق مقهى يقدم الشيشة لرواده ويستخدم الأواني الزجاجية.

رافق رئيس المركز والمدينة خلال الحملة دكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس المركز والمدينة، و أيمن حسانين رئيس حي جنوب، ورمضان جمال رئيس حي غرب، و محمود حسين رئيس حي شمال، ومحمد جابر مدير الإشغالات، وفريق العمل بمجلس المدينة.

وأكد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ورفع الإشغالات بشوارع المدينة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

من ناحية آخرى، أوضح حمادة جمعة، رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشير، أن قسم البيئة بالقرية واصل أعمال النظافة المكثفة وقام برفع 20 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية ومن مدخل عزبة زكريا وأيضًا منطقة الشئون ومنطقة الشونية ومداخل القرية ومنطقة أولاد الشيخ ومن كوبري المحيط ومن نزلة الفلاحين، ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظًا على سلامة المواطنين، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

وأشار أشرف فرغلي، رئيس الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين، أنه تم صيانة وإنارة أعمدة الإنارة وصيانة الكشافات بالقرية من نزلة حسين إلى قرية الشرفا، لتيسير حركة سير المواطن والحد من انتشار الحوادث المرورية ليلًا.

وأكد عصام معبد، رئيس الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان، أن الوحدة المحلية بالقرية واصلت أعمال النظافة اليومية برفع 20 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض وخاصة كورونا.