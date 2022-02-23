«حدائق الحيوان» تنفى رفع سعر تذاكر الدخول

نفى الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، زيادة سعر تذاكر دخول حديقة الحيوان إلى 65 جنيهًا، مؤكدًا أن سعر التذاكر لم يُمس منذ ثماني سنوات، ومن يتوجه غدًا لزيارة الحديقة سيجد التذكرة بـ5 جنيهات، ومجانًا للأطفال أقل من 5 سنوات، ويوم الثلاثاء إجازة الحديقة وخلاله تُجرى الصيانة وتُنفذ خطة الوقاية والتحصينات للحيوانات.

وقال "رجائي"، في تصريحات له اليوم، إن الحديقة فتحت أبوابها يوم الثلاثاء السابق والأسبق فقط؛ نظرًا للضغط على زيارة الحديقة خلال إجازة نصف العام، وكان سعر التذكرة كما هو: 5 جنيهات، أما سعر الـ65 جنيهًا فيكون لتذكرة مجمعة تشمل الدخول وزيارة بيت الزواحف والمتحف، وهي للأفواج السياحية وبحجز مُسبق، وهو سعر قديم وساري منذ عام 2018، ولا صلة له بسعر الجمهور.

وكان قد أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه تقرر فتح حدائق الحيوان من الساعة 9 صباحًا أمام الجمهور بالأسعار العادية وهي 5 جنيهات فقط، مضيفًا أنه تم تهيئة حدائق الحيوان بالمحافظات وخاصة الجيزة، لاستقبال كافة الزائرين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات التي تتوافق مع شروط وزارة الصحة وحدائق الحيوان بأفريقيا التي تعد مرجعية أولى لتنظيم اشتراطات التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل الدخول بالكمامات مع الالتزام بارتدائها خلال فترة الزيارة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة للتأكد من زوار الحديقة بعدم وجود أي ارتفاع في درجات الحرارة لأي زائر.

وأضاف "رجائي"، أن من ضمن إجراءات فتح حدائق الحيوان، التباعد الاجتماعي خلال زيارة العائلات والأسر لحديقة الحيوان مع مرور أمني مشدد على مختلف الأماكن بالحديقة للتأكد من تحقيق هذه الشروط من خلال لوحات إرشادية على أرضية الحديقة وأمام المسطحات الخضراء وأماكن إيواء الحيوانات، مع الالتزام بعدم إلقاء المخلفات خارج مناطق التخلص من المخلفات، وتم مراعاة عدم وجود كثافة كبيرة من زوار الحديقة .