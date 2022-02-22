الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رسالة ماجستير في الإعلام شاهدة على إنجازات مصر في قضايا تمكين المرأة

جريدة الدستور

شهد قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، مناقشه دراسة للباحثة أميرة عبد الكريم مختار، مقدمة لنيل درجه الماجستير في تخصص الفني الصحفي عن علاقه صحافة المواطن بمدى الوعي بحقوق المرأة ومناهضه العنف المجتمعي تجاهها، دراسة تطبيقية على عينة من صفحات الفيسبوك المهتمة بقضايا المرأة وعينة من مستخدمي صحافة المواطن في الفتره من يناير حتى ديسمبر ٢٠٢٠.
 

الباحثة أميرة عبدالكريم

 

نوقشت الرسالة بإشراف كلاً من أ.د شريف درويش اللبان، أستاذ الصحافه وتكنولوجيا الاتصال، ورئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة منى طه، أستاذ الصحافة المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة.

 

لجنة المناقشة والحكم


وقد أثنت لجنة المناقشة والحكم على جودة المحتوى المقدم وأهميه القضية المطروحة وحساسيتها في هذه الفترة خاصة مع تزايد اهتمام الدولة بقضايا العنف ضد المرأة وخاصة لقيام صحافة المواطن بدور فعال في تحريك هذه القضايا وزيادة السلوك الايجابي تجاهها.


ومنحت اللجنة الباحثة درجة الماجستير بتقدير امتياز، وقد أوصت الباحثة مؤسسات الدولة المعينة بقضايا العنف مع الأعلى للإعلام بأهميه الخروج بميثاق إعلامي يختص بالنشر في هذه القضايا وتدريب الناشرين عليه، وإشراك الرجال في قضايا النساء من خلال مبادرات عبر صحافة المواطن.

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وائل لطفي

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