الثلاثاء 22 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«سياحة النواب» تبحث استعداداتها التنظيمية لزيارة جنوب سيناء

النائبة نورا على
النائبة نورا على

عقدت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، اجتماعًا موسعًا، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، برنامج الزيارة الميدانية التي ستقوم بها خلال الفترة القادمة إلى محافظة جنوب سيناء، للوقوف على المشاكل والمعوقات البيئية التي تواجه القطاع السياحى، وسرعة العمل على حلها.

وأشارت رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، إلى مشروع قانون إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوي، وذلك استعدادًا وتمهيدا لمناقشته في اجتماعات اللجنة القادمة.

وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع، استمرار متابعة التوصيات التي سبق وأن أرسلتها للوزارات المختلفة في اجتماعاتها السابقة فيما يخص قطاع السياحة والآثار.

وزير الطيران المدني الثلاثاء لوز جنوب مصري لجنة محافظة جنوب سيناء سيناء عرض وزير السياحة مدير زيارة وزير العمرة التجارى طلاق عقد الشركات عمل محافظ

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

بايدن: «هذه بداية غزو روسيا.. سنزود أوكرانيا بأسلحة دفاعية»

تزوير عقد كهربا؟ الزمالك يرد

حزمة عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا.. وبايدن: «لن تكون الأخيرة»

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالسويس

جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

إبراهيم داود

عن الآثار الجانبية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اختر معركتك بحكمة

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

جلال حمام

كيف نواجه شطحات الأفكار؟

د. القس صفوت البياضى

متى تستريح البشرية من الهجمة الفيروسية؟

زيزيت سالم

أم كلثوم تغنى "أغدًا ألقاك" فى الاجتماع السرى لجمعية أشرف عشماوى

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء أسرة فلسطينية من حى الشيخ جراح

إتلاف وثائق سرية و«قوافل منفصلة».. كيف أخلت إسرائيل سفارتها فى أوكرانيا؟

لأول مرة.. تعيين قاض مسلم فى المحكمة العليا الإسرائيلية.. من هو؟