حزمة عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا.. وبايدن: «لن تكون الأخيرة»

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف مؤسستين ماليتين روسيتين رئيسيتين، وعددًا غير محدد من الأوليغارشية الروسية ردًا على تصعيد الكرملين للعدوان على أوكرانيا، وهي عقوبات تنضم إلى إجراءات من الحلفاء الغربيين الذين يسعون لمعاقبة روسيا على أفعالها الأخيرة.

وقال بايدن:"هذه بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، لذلك سأبدأ في فرض عقوبات ردًا على ذلك، تتجاوز بكثير الخطوات التي نفذناها في عام 2014"، وفقا لـ "بي إس" الأمريكية.

والعقوبات التي أعلنها الرئيس هي "الدفعة الأولى من العقوبات" التي تهدف إلى فرض تكاليف على روسيا بسبب إجراءاتها الأخيرة ضد أوكرانيا، وحذر الرئيس من أنه "إذا ذهبت روسيا إلى أبعد من ذلك بغزو، فإننا على استعداد للمضي قدمًا كما هو الحال مع العقوبات".

وحذر بايدن لأسابيع من أن غزو روسيا لأوكرانيا من شأنه أن يدفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى فرض "تكاليف سريعة وشديدة" على روسيا. تستهدف الإجراءات الجديدة المؤسسات والأفراد الروس بشكل مباشر ، وتسعى إلى فرض عقوبات مالية قاسية على تحركات روسيا لتأكيد سيطرتها على منطقتي لوجانسك ودونيتسك المدعومتين من روسيا في شرق أوكرانيا.

ودفع قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الإثنين، بعد اعترافه باستقلال الأراضي الانفصالية والأمر بنشر قوات "حفظ سلام" هناك ، بفرض الولايات المتحدة جولة أولية من العقوبات تستهدف المنطقتين يوم الإثنين. وقع السيد بايدن على أمر تنفيذي يمنع الاستثمار والتجارة والتمويل الأمريكي الجديد في المناطق التي يدعمها المتمردون.

تأتي عقوبات يوم الثلاثاء بعد أن أوقفت ألمانيا التصديق على خط أنابيب "نورد ستريم 2"، مما يحد من وصول روسيا المستقبلي إلى أسواق الطاقة الأوروبية، كما أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عن إجراءات إضافية تستهدف روسيا في وقت سابق الثلاثاء.