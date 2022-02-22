الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

سيامة كاهن جديد في إيبارشية بوليڤيا للكنيسة الأرثوذكسية

الكنيسة
الكنيسة

صلى الأنبا يوسف، أسقف الكنيسة الأرثوذكسية في بوليڤيا، الأحد، القداس الإلهي في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مارمرقس بمدينة سانتا كروس، وعقب صلاة الصلح أتم نيافته صلوات سيامة الديكون مينا حبيب، كاهنًا للخدمة بإيبارشية بوليڤيا باسم القس مينا.

شارك في القداس والسّيامة الراهب القمص هدرا الأنبا بولا والراهب القمص حنانيا المحرقي، اللذان يخدمان في بوليڤيا، إلى جانب القس ديڤيد نجيب كاهن كنيسة القديس مار مرقس روتشستر، نيويورك، والقس جريجوري والدياكون ماركوس من كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بمنهاتن نيويورك.

في السياق، يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء غدٍ، عظته الأسبوعية من المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة إلى جانب رهبان الدير.

وتنطلق عظة البابا دون حضور شعبي، على أن يُتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة  الأرثوذكسية، تزامنًا مع انتشار لفيروس كورونا.

الانبا يوسف كاتدرائية السيدة العذراء صلاة الصلح مدينة سانتا كروس بوليڤيا القمص حنانيا المحرقي القداس والسيامة الأنبا بولا البابا تواضروس الثاني

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