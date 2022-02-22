«الكركرية المغربية» تطلق مبادرة إنسانية لإغاثة الأطفال اليتامى بمدغشقر

قالت الطريقة الكركرية المغربية "شهدت جمهورية مدغشقر، وتحديداً مدينة تولير، مبادرة إنسانية ذات طابع إجتماعي نظمتها الزاوية الكركرية في قرية "أنستوجبورى" حيث أسهم من خلالها مريدو الطريقة الكركرية التى يتزعمها الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره في إدخال السرور على الأطفال اليتامى والأسر الفقيرة، عبر فقرات التنشيط والأناشيد ثم توزيع وجبات الطعام الساخنة المحبوبة لصغار السن بالمنطقة، ليختتم الحفل برفع الدعاء الصالح للأمة الاسلامية والانسانية جمعاء وسط تأمين الأطفال وخشوع الحاضرين.

وأضافت الطريقة الكركرية، فى بيان الثلاثاء، "أن هذه المبادرة نظمت حلقاتها في مدينة تلير بمدغشقر، حيث يسعى مريدى الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره إلى إرساء قيم المحبة والإخاء وتشجيع المجتمع على التضامن والتكافل تحقيقا لأهداف السلام والسماحة والإيجابية المبعوث بها الرؤوف الرحيم مولانا المصطفى (ص)، إضافة لتثمين جهود التربية والارتقاء بالمعاملات بين فئات المجتمع وتقوية روابط الحب والثقة التي تبنى عليها حضارة إنسانية الأمم.

وتابع "وحيثما يعتدل بمثل هذه الخطوات التفعيلية السلوك النفسي و يرتوي ببصمته الجانب الوجداني لهذه الفئة الهشة فإن إنخراط المريدين في هذا القطر من القارة الإفريقية على ذات السياق صار حاضرا وبقوة نظرا لما يتحقق به على المدى البعيد من تحصين للمجتمع من الإنحراف وبواعث العنف والتطرف.

واختتم البيان: "هى إذن مبادرة تكللت بارتسامات الفرح ونشوة الاندماج في جو من السعادة التشاركية تنضاف به إلى سجل مكاسب ثمرة التربية السلوكية ووافر برنامج المحبة والسلام الذي أرسته أصول الطريقة الكركرية على قواعد قلوب العاشقين لحضرة رحمه الله في العالمين، حيث تعمل الطريقة ليل نهار من أجل مساعدة المحتاجين.