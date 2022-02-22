الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سيمون تطرح أغنيتها الجديدة «الروح الفرفوشة» على يوتيوب

سيمون
سيمون

طرحت الفنانة سيمون أحدث أعمالها الغنائية (الروح الفرفوشة)، وذلك عبر قناتها بموقع يوتيوب بعد غياب دام لسنوات طويلة والأغنية من كلمات هشام قباري وألحان أحمد مصطفى، وتعاونت فيها مع الموزع الموسيقى شريف الوسيمي.

وسيمون حاصلة على ليسانس اللغة الفرنسية وآدابها من آداب عين شمس، وبدأت مشوارها الفني كمغنية بمشاركتها في «مهرجان الصداقة المصرية اليونانية» بأغنية باللغة اليونانية، قدمت أيضًا العديد من الأعمال الغنائية الناجحة في أوائل تسعينيات القرن العشرين وكان من أشهرها «مش نظرة وابتسامة» و«ساعتي مش مظبوطة» و«بتكلم جد» مع المغني حميد الشاعري، دخلت مجال التمثيل بمشاركتها مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم يوم مر ويوم حلو 1988 توالت أعمالها وقدمت العديد من الأعمال في التليفزيون والمسرح.

وكان من المقرر أن تقوم سيمون ببطولة مسلسل عن السيرة الذاتية للفنانة الراحلة ليلى مراد، يحمل توقيع الكاتب عبدالنور خليل، إلا أن وفاته أدت إلى توقف المشروع.

وقالت سيمون خلال حوارها مع الإعلامية دينا حويدق ببرنامج Its show time على قناة CBC، إنها كانت بعيدة عن الغناء تجاريًا فقط، بسبب اختلاف طرق الإنتاج عما كان في السابق: «أنا عمري ما بعدت عن الغناء خالص حتى بيني وبين نفسي، يمكن بعيدة بشكل تجاري وحفلات وشغل وكده، لكن بحاول قدر الإمكان حتى لو في عمل درامي مثلًا إني أقدم ولو أغنية فيه». وتابعت: «فكرة الغناء بالنسبة لي حياة.. الفترة اللي بعدت فيها كان مفيهاش إنتاج بالمعنى السابق، يعني لما بدأنا حياتنا الفنية كان في منتجين وطريقة معينة للسوق، لكن بعد فترة طريقة إنتاج الأغاني اختلفت بشكل كبير للغاية».

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