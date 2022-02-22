الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

جامعة الأزهر بأسيوط تنظم احتفالية بمناسبة الإخوة الإنسانية

جامعة الازهر
جامعة الازهر

تنظم جامعة الأزهر فرع أسيوط، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، برعاية شيخ الأزهر أحمد الطيب والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد المالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وذلك الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات بكلية اللغة العربية بفرع الجامعة بأسيوط.

ودعا مجلس جامعة الأزهر، الكليات  إلى بدء الاحتفال باليوم الدولي للأخوة الإنسانية بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم. 

وقررت منظمة الأمم المتحدة اعتماد يوم الرابع من فبراير يوماً دوليًّا للأخوة الإنسانية، بوصفه تتويجًا لجهود الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا فرانسيس، نحو نشر السلام والأمن والأمان في مختلف دول العالم.

فى سياق متصل، تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، والذي يتم فيه الاحتفال بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل 3 قرون، على يد الإمام محمد بن سعود.

يقدر الإمام الأكبر الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والعلاقة الوثيقة التي تربط المملكة والأزهر، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على المملكة الأمن والأمان وأن يرزق أهلها دوام السلامة والاستقرار.

على صعيد آخر، قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، خلال كلمته في حفل تخرج طالبات كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة الدفعة (49) وشهدت تخرج 248 طبيبة إن اليوم يوم حصاد وحصادنا مشرف، فنحن اليوم أمام سفيرات الأزهر اللاتي سينطلقن إلى المجتمع، مطالبا الخريجات طبيبات المستقبل بضرورة أن يكن سببا في تخفيف آلام الناس لا مصدر شقاء لهم، مؤكدًا أن مهنة الطب ما خُلقت لأن تكون سببا في شقاء البشر.

جامعة الأزهر اسيوط تنظم احتفالية مناسبة الإخوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

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