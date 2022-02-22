رئيسة المفوضية الأوروبية: إذا واصلت روسيا التصعيد فإننا مستعدون لمزيد من الإجراءات

قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي

مستعد لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد روسيا إذا واصلت موسكو تكثيف نشاطها العسكري في أوكرانيا.



جاء ذلك بعد قليل من موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على معاقبة 27 فردا وكيانا روسيا بعد اعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى بنوك وقطاع الدفاع

وتقييد وصول روسيا إلى أسواق رأس المال الأوروبية.



وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي "الإجراء الذي اتخذناه اليوم هو رد على سلوك روسيا العدواني".



وأضافت "إذا استمرت روسيا في تصعيد هذه الأزمة التي أوجدتها، فنحن مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات ردا على ذلك"، مشددة على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي أقل اعتمادا على روسيا فيما يتعلق بالغاز.