إصابة 5 أشخاص في حادثين مروريين بطريق «الإسماعيلية- السويس»

أصيب 5 أشخاص، بجروح وكدمات في حادثين متفرقين وقعا اليوم الثلاثاء، بمحافظة الإسماعيلية.

وأصيب شخصين صدمتهما سيارة مجهولة بطريق "الإسماعيلية - السويس"، أمام مدخل أبو نصر الله، وهما “صدام حسين محمد”، 18 سنة، مقيم أبو بلح، وأصيب بجرح متهتك بالجبهة، و"خالد عمر محمد"، 17 سنة، مقيم أبو بلح، وأصيب بجرح قطعى 4 سم، بالساق اليسرى، وتم نقلهما لمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

كما أصيب 3 أشخاص آخرين في حادث انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، أسفل كوبرى المستقبل بطريق "الإسماعيلية - القاهرة"، وهم “محمد وليد السيد”، 11 سنة، مقيم أبو صوير، أصيب بكدمات وسحجات بالجسم، و"وليد السيد حماد"، 9 سنوات، مقيم أبو صوير، أصيب بسحجات بالوجه، و"وليد السيد محمد"، 45 سنة، مقيم بالمنايف، أصيب بجرح قطعى بالأنف 3 سم وسحجات وكدمات، وتم نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بإصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين في الإسماعيلية، وتم نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقى العلاج.