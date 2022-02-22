الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادثين مروريين بطريق «الإسماعيلية- السويس»

اسعاف
اسعاف

أصيب 5 أشخاص، بجروح وكدمات في حادثين متفرقين وقعا اليوم الثلاثاء، بمحافظة الإسماعيلية.

وأصيب شخصين صدمتهما سيارة مجهولة بطريق "الإسماعيلية - السويس"، أمام مدخل أبو نصر الله، وهما “صدام حسين محمد”، 18 سنة، مقيم أبو بلح، وأصيب بجرح متهتك بالجبهة، و"خالد عمر محمد"، 17 سنة، مقيم أبو بلح، وأصيب بجرح قطعى 4 سم، بالساق اليسرى، وتم نقلهما لمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

كما أصيب 3 أشخاص آخرين في حادث انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، أسفل كوبرى المستقبل بطريق "الإسماعيلية - القاهرة"، وهم “محمد وليد السيد”، 11 سنة، مقيم أبو صوير، أصيب بكدمات وسحجات بالجسم، و"وليد السيد حماد"، 9 سنوات، مقيم أبو صوير، أصيب بسحجات بالوجه، و"وليد السيد محمد"، 45 سنة، مقيم بالمنايف، أصيب بجرح قطعى بالأنف 3 سم وسحجات وكدمات، وتم نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بإصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين في الإسماعيلية، وتم نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقى العلاج. 

بدون لوحات معدنية مساعد وزير الداخلية تقبل محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء مجمع الاسماعيلية الطبي انقلاب تروسيكل حادث انقلاب الدكتور حسن درويش كدمات وسحجات اللواء منصور لاشين

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