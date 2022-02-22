الأنبا يؤانس يُلقي عظته الأسبوعية بكاتدرائية الملاك ميخائيل في أسيوط

ألقى الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، مساء اليوم الثلاثاء، عظته الأسبوعية بكاتدرائية الملاك ميخائيل في أسيوط.

وشارك في صلوات العشية بحضور كهنة وشمامسة وأقباط الإيبارشية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد من الالتزام بإرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي بين الحضور .

وتحدث الأنبا يؤانس عن شخصية يوحنا المعمدان ، في المسيحية ، وتأمل روحي عن حياته وفضيلة التواضع بحياته .

ويقوم أسقف أسيوط بزيارات رعوية أسبوعية لكنائس الإيبارشية، ويترأس صلوات القداسات إسبوعياً، في إطار دعم التواصل الروحي مع الأقباط .

في سياق متصل يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء غدا، عظته الأسبوعية من المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة إلى جانب رهبان الدير.

وتنطلق عظة البابا دون حضور شعبي، على أن يُتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك تزامنًا مع انتشار لفيروس كورونا المستجد.

وكان البابا تواضروس الثاني، قد أعلن في ديسمبر، عن توقف عظته الأسبوعية بسبب احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد والغطاس المُجيد.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، لبدء الصوم الكبير المقدس ، والذي يقدر مدته حوالي 55 يوماً ، ينقطع فيهم الأقباط عن الطعام تمامًا بدءًا من منتصف الليل وحتى الغروب.

وتطلق الكنيسة الأرثوذكسية على مستوى جميع كنائسها، قداسات خاصة للصوم على مدار فترة الصوم ، ويختتم الصوم بعيد القيامة المجيد وفقاً للتقويم الشرقي



وتطلق الكنائس المسيحية بالإيبارشيات الحجز المسبق للصوم الكبير المقدس ، مشدده على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي وفردًا في كل دكة.

وكانت الكنيسة اختتمت صوم يونان المقدس ، والتي تقدر مدته ثلاث أيام ، تسبق الصوم الكبير ، بحوالي أسبوعين ، استعداداً له .