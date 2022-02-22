ميكيسونى ينهى صيامه بهدفين للأهلى فى شباك المقاصة

أنهى الموزمبيقي لويس ميكيسوني صيامه التهديفي، وتمكن من تسجيل هدفين في شباك مصر المقاصة خلال أحداث اللقاء المقام بين الفريقين في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ميكيسوني سجل لأول مرة بقميص الأهلي، وأحرز هدفين متتاليين في الدقيقتين 13 و15.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 13 بعد تسديدة قوية من حسين الشحات ارتدت من القائم وعادت له مجددًا قبل أن يمرر إلى ميكيسوني الذي هيأ الكرة على قدمه اليمنى وسدد في الشباك.

وفي الدقيقة 15 سجل اللاعب ذاته الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة طولية قبل أن ينطلق ويضع الكرة ساقطة فوق الحارس محمد مجدي.