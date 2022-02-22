ريهام عبدالرحمن تكتب: القواعد الأساسية الست لقوة الذات

يقول «واين داير»: «قيمة الذات تأتى من شىء واحد، أن تعتقد أنك إنسان ذو قيمة».

فالإنسان الناجح لا يستمد قيمته ممن حوله، بل يجدها فى أعماقه، ورغبته الدائمة فى النجاح والتغلب على الصعاب المختلفة.

وحتى يحقق الإنسان ذاته، عليه أن يتعلم أولًا القواعد الأساسية لقوة الذات، وهى كالتالى:

- السلام الداخلى: يبدأ عندما يكون الإنسان فى حالة سلام مع الله، وذلك من خلال شحن الطاقة الإيمانية بالصلاة والذكر، وقراءة القرآن، والقيام والصيام، والصدقة، فجميعها عبادات روحية تنقى النفس البشرية من الشوائب، وتجعلها فى حالة تصالح مع الآخرين.

يقول الله، عز وجل، فى كتابه العزيز:{الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} «سورة الرعد: ٢٨».

- الوعى بالذات: وتعنى قدرة الإنسان على فهم مشاعره وتحديد نقاط القوة والضعف فى شخصيته، وبالتالى الشعور بالثقة والإرادة فى تحقيق أهدافه فى الحياة.

- تطوير الذات: نجاح الإنسان فى مواجهة التحديات والضغوط المختلفة يتمثل فى قدرته على تخصيص وقت لنفسه يستطيع من خلاله القيام ببعض الأنشطة التى تساعده على تطوير ذاته مثل: ممارسة الرياضة، واكتساب بعض اللغات، وممارسة التأمل، والحصول على بعض الدورات التدريبية.

- إدارة الوقت: من خلال إدارة الوقت وحسن إدارته، تصبح لدى الإنسان القدرة على تحقيق التوازن فى حياته، وذلك من خلال تحديد المهام الإضافية والأعباء التى تسبب له التشتت وعدم التركيز، وبالتالى شعوره بالحزن والإحباط.

- العطاء: حسب دراسة أجريت عام ٢٠٠٦، وجد أن العطاء ينشط مناطق بالدماغ مرتبطة بالمتعة والاتصال الاجتماعى والثقة، فسلوك العطاء مسئول عن إطلاق «الأندروفين» فى الدماغ، ما يبعث بشعور إيجابى يسمى «نشوة العطاء».

يقول الله عز وجل فى كتابه الكريم: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ «سورة الليل».. فالعطاء طاقة من الحب تساعد فى تحرير الإنسان من الضغوطات النفسية والجسدية.

- العلاقات الإيجابية: فبعض العلاقات نكتسب من خلاله الإيجابية والسعادة، والبعض منها نكتسب منه المرونة فى التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة، أما البعض الآخر فنتعلم منه الدروس والعبر.

لذلك يجب الحذر من التعمق السلبى فى بعض العلاقات، خاصة تلك العلاقات السامة، التى تستنزف مشاعر الإنسان، وتؤثر على نفسيته وتوازنه فى الحياة.