كارتيرون يدرس مواجهة الوداد بـ«ثلاثى دفاعى».. ويرفع شعار: «نقطة تكفى»

يدرس باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، خوض مواجهة الوداد المغربى، المقررة السبت المقبل، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بنفس «التكتيك» الذى لعب به مباراة ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثانية، من خلال الاعتماد على ٣ لاعبين فى خط الدفاع وهم: محمد عبدالغنى ومحمود علاء ومحمود حمدى «الونش»، لتوفير مزيد من التأمين الدفاعى، وسط توقعه باعتماد الفريق المغربى على أسلوب هجومى منذ البداية، على أن يكون ذلك على حساب خط الوسط، مع إعادة يوسف إبراهيم «أوباما» إلى المركز رقم ٨، بدلًا من صانع الألعاب.

ودرب «كارتيرون» لاعبى الزمالك على هذا «التكتيك»، طوال التدريبات الأخيرة، لكنه أجل حسم استراتيجيته إلى المران الأخير، فى ظل المفاضلة بين أكثر من طريقة لعب فى الوقت الحالى، مع ميله لخوض المواجهة تحت شعار: «الخروج بنقطة التعادل»، حال عدم التمكن من تحقيق الانتصار، وفق مصدر فى الجهاز الفنى.

وبرر التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم الزمالك، تراجع مستواه فى الفترة الأخيرة إلى عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، الأمر الذى أثر على تفكيره، وجعله يشعر بغضب شديد، خاصة مع حصول بعض اللاعبين فى الفريق على مستحقاتهم كاملة.

وتماثل حازم إمام، الظهير الأيمن، للشفاء من الإصابة التى كان يعانى منها، وهى عبارة عن كدمة فى العضلة الأمامية، التى تسببت فى غيابه عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية، وشارك الظهير الأيمن فى تدريبات المستبعدين من رحلة أنجولا، لتتأكد جاهزيته لمباراة الوداد المغربى.

ومن المقرر أن تطير بعثة الزمالك إلى المغرب، مساء اليوم، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربى، فى الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.