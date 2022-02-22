مرشحو تنسيقية الشباب فى انتخابات «المهندسين»: نعد بتأثير وبصمة قوية

وعد مرشحو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى انتخابات نقابة المهندسين بأن يكون لهم تأثير وبصمة قوية داخل النقابة، حال نجاحهم، واصفين برنامجهم الانتخابى بـ«الطموح للغاية»، والذى يخدم جموع المهندسين ويلبى كل طموحاتهم ومطالبهم.

وكشف مرشحو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى انتخابات نقابة المهندسين، الذين استضافتهم «الدستور» فى ندوة بمقر المؤسسة، عن أن هذه تمثل مشاركتهم الأولى فى السباق الانتخابى، مشيرين إلى أن برنامجهم يتضمن بنودًا خاصة بحماية المهندسين فى الخارج. وتشارك تنسيقية الشباب بـ٥ من أعضائها فى انتخابات النقابة العامة للمهندسين، المقررة إقامتها الجمعة بعد المقبل، الموافق ٤ مارس ٢٠٢٢، ضمن قائمة «مهندسون فى حب مصر»، وهم حسن ضوة على مقعد شعبة ميكانيكا «فوق السن»، وطاهر أبوزيد على مقعد شعبة ميكانيكا «تحت السن»، وهلا عبادة على مقعد شعبة كهرباء «تحت السن»، وحسام الدين الجمل على مقعد شعبة كهرباء «فوق السن»، وحسام الدين عطفت على مقعد شعبة كيمياء ونووى «فوق السن».

طاهر أبوزيد: نمثل أيديولوجيات مختلفة.. والرعاية الصحية تتصدر برنامجنا الانتخابى

قال طاهر أبوزيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المرشح لعضوية مجلس شعبة ميكانيكا عامة «تحت السن» فى انتخابات نقابة المهندسين، إن قرار أعضاء التنسيقية خوض الانتخابات يعد سابقة، فلم يخض الكيان الشبابى انتخابات النقابات المهنية من قبل.

وأضاف «أبوزيد»: «تحدثنا عن ضرورة أن يكون لنا دور فى انتخابات النقابات المهنية، خاصة نقابة المهندسين، فى ظل وجود عدد كبير من المهندسين المؤهلين فى التنسيقية، الذين خاضوا تجارب كثيرة فى العمل العام والنقابى، ونالوا قدرًا محترمًا من التدريب والتأهيل السياسى، لذلك اتفقنا على ضرورة أن يكون لنا دور».

وواصل: «لنا اهتمامات سابقة بالشأن النقابى، وأذكر أننا ناقشنا تعديلًا لقانون النقابة داخل تنسيقية الشباب، وتحدثنا إلى أعضاء لهم نشاط نقابى، مثل محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ ومجلس أعلى النقابة، إلى جانب مهندسين لهم باع طويل فى العمل النقابى، مثل المهندس محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ أيضًا».

وأكمل: «تجمعنا وناقشنا ضرورة أن تكون لنا مشاركة فى انتخابات النقابة، والحقيقة أن الفكرة لاقت قبولًا كبيرًا من أعضاء التنسيقية حتى من غير المهندسين، لأنهم وجدوا فى ذلك تمهيدًا للتواجد فى باقى النقابات، وبالفعل ترشح ٥ أعضاء منا فى الانتخابات، ضمن قائمة (مهندسون فى حب مصر) برئاسة المهندس هانى ضاحى، ولدينا برنامج طموح نسعى لتنفيذه بكل بنوده».

وأشار إلى أن المرشحين الخمسة يعكسون تنوعًا كبيرًا، وكل منهم له أيديولوجيا وخلفية فكرية مختلفة، لكن جميعهم يتفق على شعار «نقابة بمفهوم جديد»، وهو الأمر الذى يميز تنسيقية الشباب بصفة عامة، وظهر ذلك فى وجود شبابها داخل مجلسى النواب والشيوخ فهم أصحاب أيديولوجيات مختلفة، ومارسوا مهامهم بكل حرفية، بشهادة الشارع، وكان أمامهم تحدٍ كبير، يتمثل فى إحداث فارق والظهور بشكل لائق يرضى المواطن، متابعًا: «حققنا أثرًا وقيمة فى هذا الملف، ونهدف لنقل التجربة فى النقابات».

وشدد على أن مرشحى التنسيقية يحترمون كل القوائم والمرشحين، لكن سيسعون إلى ترك بصمة وأثر قوى داخل النقابة، وخلق حالة من التنوع، وفتح المجتمع النقابى المغلق، معتبرًا أن «أغلب المنضمين إلى النقابات لا يعرفون شيئًا عن نشاطات النقابة ولا يهمهم ما بها من أحداث».

وكشف عن اتفاق مرشحى التنسيقية على التغيير، بفتح المجتمع النقابى على جميع أعضائه، داخل نقابة تضم أكبر عدد من الأعضاء، لكنهم لا يعرفون الخدمات النقابية، مضيفاً: «بحثنا المشاكل التى تواجه المهندسين، ووجدناها تنحصر فى مشكلات بسيطة مثل تجديد الكارنيه، دون أى اهتمام بباقى الخدمات المهمة التى تقدمها النقابة مثل الرعاية الصحية والمعاشات وغيرهما، لذا قررنا أن تكون التوعية أول بنود برنامجنا الانتخابى».

وأكمل: «المحاور الرئيسية للبرنامج الانتخابى تشمل التدريب الجيد، وتعزيز دور الجامعات، ورفع مستوى الرعاية الصحية، وعقد ملتقيات التوظيف والتدريب المهنى لحديثى التخرج، وتوفير معاشات تلائم حياة المهندس وتجعله يحيا حياة كريمة له ولأسرته، إلى جانب توفير رعاية طبية لائقة له».

حسن ضوة:اهتمامنا يبدأ بـ«طالب الهندسة».. ومؤتمرات توظيف لحديثى التخرج

أكد المهندس حسن ضوة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المرشح على مقعد شعبة ميكانيكا «فوق السن»، أن تنسيقية شباب الأحزاب مجموعة شباب من ٢٦ حزبًا، لديهم أيديولوجيات وتوجهات مختلفة، من اليمن والوسط واليسار، وحتى من حزب «النور»، يجلسون على طاولة المناقشات بأفكار مختلفة، لكنهم يخرجون بإجماع على ما فيه مصلحة البلد، معتبرًا أن هذه ظاهرة فريدة، ولها دور فى نجاح تجربة التنسيقية.

وأضاف: «من هنا جاءت فكرة المشاركة فى انتخابات نقابة المهندسين، خاصة بعد النجاح فى تجربة مجلسى النواب والشيوخ ونواب المحافظين، ودعم الرئيس السيسى للشباب، ووجدنا صدى ذلك فى الشارع بشهادة الجميع».

وواصل: «بالتشاور مع مهندسى التنسيقية وجدنا ترحيبًا، فقررنا أن يكون لنا دور فى خدمة المهنة والنقابة العريقة وأعضائها، ولدينا القدرة على الخدمة وتحسين أوضاع المهندسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم بأفكار ورؤى طموحة، وحدث توافق مع قائمة (مهندسون فى حب مصر) برئاسة المهندس هانى ضاحى، وتوصلنا إلى خوض الانتخابات من خلالها».

وعن البرنامج الانتخابى، قال «ضوة»: «علاقة المهندس بالنقابة هى الكارنيه، يدخل لاستخراج الكارنيه وبعد سنة للتجديد وهكذا إلى المعاشات، لذلك فبرنامجنا يبدأ بطالب كلية الهندسة، من خلال تنظيم زيارات له إلى النقابة، وتوفير دورات لغة وفى التخصص داخل النقابة، بحيث يكون الطالب مرتبطًا بالنقابة منذ الجامعة، وبالتالى يتعرض لكامل الخدمات النقابية من رعاية صحية ونوادٍ ورحلات وغيرها، ووضعنا لذلك خطة، بالإضافة إلى تأهيل المهندس وعقد دورات داخل النقابة لحديثى التخرج، كى نساعده فى توفير فرص عمل له، بجانب عقد مؤتمرات توظيف».

وأضاف: «سوف نأخذ المهندس منذ وجوده فى الكلية، مع تأهيله وتوفير فرص عمل له، بالإضافة إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية، ورفع سقف العلاج، وتوفير بعثات للطلبة فى الخارج».

واختتم «سنعمل على الاستفادة من توجه الدولة للبناء والتشييد والمشروعات العملاقة، خاصة أن نصيب الأسد فى هذه المشروعات للمهندسين، وعلى ضوء الدستور الذى ينص على أن النقابة هى الاستشارى الأول للدولة، وبرنامجنا يتضمن دعم هذا بمختلف الطرق».

هلا عبادة:اهتمام خاص بحماية حقوق المهندسين فى الخارج

أوضحت هلا عبادة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المرشحة على مقعد شعبة كهرباء «تحت السن»، أنها شاركت فى تجربة انتخابية سابقة داخل نقابة المهندسين، معتبرة أن الفرق بينها وهذه التجربة يشبه «الفارق بين الحفر بمعلقة والحفر بآليات حديثة»، وفق تعبيرها، وذلك فى ظل وجود زملاء لديهم أفكار متقاربة وأهداف واحدة.

وأضافت: «عندما خضت انتخابات التجديد النصفى فى ٢٠٢٠، لم تكن لدى الخبرة الكافية بالانتخابات، وخضتها كى أطرق باب العمل النقابى، وخلال العامين الماضيين، عملت- عبر أكثر من لجنة نقابية ومنصب- على خدمة أعضاء الجمعية العمومية، رغم أننى لست منتخبة».

وواصلت: «مجلس النقابة الحالى، برئاسة المهندس هانى ضاحى، فتح لى باب العمل، عندما وجد لدى رغبة فى العطاء والإفادة، وكان يعمل مع الجميع لصالح النقابة، وسعى لدمج كل من يريد الإفادة فى العمل داخل النقابة، وهذه من ضمن الأسباب التى دفعتنا إلى اختيار قائمته لنترشح من خلالها».

وكشفت عن أن برنامج التنسيقية يتضمن استكمال إنجازات المهندس هانى ضاحى، مثل مزاولة المهنة والعقد الثلاثى وبروتوكولات التوظيف و«رقمنة» الخدمات، مع تضمنه أفكارًا مبتكرة، مثل طلب استحداث تخصصات جديدة، موضحة «سنتقدم بطلب لوجود التخصص بجانب الشُعب، من أجل حفظ التخصصات الصغيرة فى كل شعبة».

ووعدت بالعمل على حماية حقوق المهندسين فى الخارج، قائلة: «قطعنا شوطًا كبيرًا، وسنستكمل ذلك، حتى نضمن حماية المهندسين من قبل النقابة»، داعية كل المهندسين والمهندسات للمشاركة فى الانتخابات

حسام الدين الجمل: نطمح فى إصدار قانون جديد لمزاولة المهنة

كشف حسام الدين الجمل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المرشح على مقعد شعبة كهرباء «فوق السن»، عن آلية التوافق على مرشحى التنسيقية فى انتخابات نقابة المهندسين، قائلًا: «تم طرح المشاركة على الجميع، وتم ترشيحنا واختيارنا بعد ذلك».

وأضاف: «عقدنا جلسات مناقشة مع بعضنا البعض، لاختيار القائمة التى سنخوض من خلالها الانتخابات، وحدث توافق على قائمة المهندس هانى ضاحى، تقديرًا لدوره ومجهوده فى النقابة، ونرى أن الأمل فى قائمته، على ضوء إنجازاته خلال الدورة الماضية».

وشدد «على مستوى الفكر، فإن التنسيقية تدعم مؤسسات الدولة، وواحدة من أهم المؤسسات التى لا بد من دعمها فى أى دولة تنهض ديمقراطيًا هى منظمات المجتمع المدنى وعلى رأسها النقابات المهنية، وواحدة من أهم هذه النقابات هى المهندسين، لذا نخوض الانتخابات بهدف دعم النقابة والتعبير عن الجمعية العمومية أفضل تعبير».

وواصل: «قلنا لا بد أن نكون موجودين، حتى نضيف جهدًا وفكرًا جديدًا داخل نقابة المهندسين، وسنعمل على تحقيق إضافات بالتعاون مع أعضاء مجلس النقابة، مع خوض الانتخابات تحت شعار (نقابة بمفهوم جديد) و(مهندسون بمفهوم جديد)».

وعن برنامج مرشحى التنسيقية، قال «الجمل»: «نفس برنامج قائمة (مهندسون فى حب مصر)، الذى يبدأ برؤية طموحة للمهندسين، بداية من قانون مزاولة المهنة، خاصة أن آخر قانون للنقابة صدر عام ١٩٧٦، ونطمح أن يخرج قانون جديد للنور قريبًا».

وأضاف: «يمتد البرنامج لصغار المهندسين، وتنظيم بروتوكولات تعاون مع هيئات دولية لتنفيذ دورات تدربيبة وغيره، وبرنامج صحى للمهندسين لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتجديد بروتوكولات التعاون مع المستشفيات، ورفع سقف هذه الرعاية».

وواصل: «لدينا رؤية طموحة لرفع قيمة المعاشات لخدمة شيوخ المهنة، وإقرار التأمين التكافلى لزيادة قيمة المعاشات، واستثمار أصول النقابة فى الكثير من الشركات، منها (يوتن) و(المهندس للتأمين)، ومستشفى المهندسين فى بدر».

حسام الدين عطفت: الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للأعضاء

ذكر المهندس حسام الدين عطفت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المرشح على مقعد شعبة كيمياء ونووى «فوق السن»، أن البرنامج الانتخابى لمرشحى التنسيقية يركز على الارتقاء بالمستويين العلمى والمهنى والتدريب المستمر، وكذلك عودة قيم المهنة ومكانتها بين الأعضاء.

وأضاف أن البرنامج يتضمن تنظيم دورات تدريبية ودبلومات مهنية بالتعاون مع الجامعات المختلفة، لتأهيل المهندسين حديثى التخرج لسوق العمل، ورفع كفاءة المهندسين العاملين فى كل المجالات، وكذلك عقد الندوات العلمية والمؤتمرات الهندسية لنقل التقنيات الحديثة والخبرات المحلية والأجنبية.