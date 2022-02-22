الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الكويت

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن مساء، اليوم الثلاثاء، بعد زيارة إلى دولة الكويت.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

كان الرئيس السيسي قد أجرى خلال زيارته إلى دولة الكويت مباحثات هامة مع أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وناقشت عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.