الاتحاد الأوروبى يقرر معاقبة بنوك روسية وصناع قرار بسبب أزمة أوكرانيا

أعلن مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء، معاقبة بنوك روسية وصناع قرار بسبب أزمة أوكرانيا.

وقال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان مساء اليوم إن الاتحاد وافق على معاقبة 27 شخصا وكيانا روسيا لتهديدهم أوكرانيا، مشيرا إلى أن العقوبات ستكون موجعة جدا لروسيا.

وأوضح مسئول السياسة الخارجية الأوروبي أن العقوبات جزء من رد الاتحاد الأوروبي الموحد على روسيا، مؤكدا أن الخطوات الروسية لن تمر دون رد.

وأضاف: «خطر اندلاع نزاع بشأن أوكرانيا حقيقي ونستهدف بنوكا تمول صناع القرار الروسي».

وشدد جوزيب بوريل على أنهم الآن في لحظة خطرة على أوروبا.

من جهته قال جان لودريان، وزير خارجية فرنسا، إن كل العمل الدبلوماسي لم يسفر عن أي نتيجة.

وأشار وزير خارجية فرنسا إلى أن هناك وحدة قوية لمواجهة انتهاكات روسيا للقانون الدولي، مؤكدا أن حزمة العقوبات ستؤلم روسيا كثيرا.

وأضاف لودريان: «دول الاتحاد الأوروبي وافقت بالإجماع على العقوبات ضد روسيا».