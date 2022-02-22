الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يقرر معاقبة بنوك روسية وصناع قرار بسبب أزمة أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلن مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء، معاقبة بنوك روسية وصناع قرار بسبب أزمة أوكرانيا.

وقال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان مساء اليوم إن الاتحاد وافق على معاقبة 27 شخصا وكيانا روسيا لتهديدهم أوكرانيا، مشيرا إلى أن العقوبات ستكون موجعة جدا لروسيا. 

وأوضح مسئول السياسة الخارجية الأوروبي أن العقوبات جزء من رد الاتحاد الأوروبي الموحد على روسيا، مؤكدا أن الخطوات الروسية لن تمر دون رد.

وأضاف: «خطر اندلاع نزاع بشأن أوكرانيا حقيقي ونستهدف بنوكا تمول صناع القرار الروسي».

وشدد جوزيب بوريل على أنهم الآن في لحظة خطرة على أوروبا. 

من جهته قال جان لودريان، وزير خارجية فرنسا، إن كل العمل الدبلوماسي لم يسفر عن أي نتيجة.

وأشار وزير خارجية فرنسا إلى أن هناك وحدة قوية لمواجهة انتهاكات روسيا للقانون الدولي، مؤكدا أن حزمة العقوبات ستؤلم روسيا كثيرا. 

وأضاف لودريان: «دول الاتحاد الأوروبي وافقت بالإجماع على العقوبات ضد روسيا».

الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أوكرانيا روسيا مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي

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وائل لطفي

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