الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: ظهور أسلحة نووية لدى أوكرانيا يمثل تهديدا استراتيجيا لروسيا

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ظهور أسلحة نووية تكتيكية لدى أوكرانيا يمثل تهديدا استراتيجيا لبلاده.

وقال في تصريحات للصحفيين اليوم بالكرملين إن روسيا ستنفذ التزاماتها تجاه دونيتسك ولوجانسك حال تطلبت الضرورة بناء على الاتفاقيات، التي وقعتها أمس، مشددا على أن موسكو ستقدم مساعدات عسكرية لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك وسترسل قواتها المسلحة إلى أراضي هاتين الجمهوريتين.

وأضاف الرئيس الروسي أن روسيا كانت مهتمة بتنفيذ اتفاقات مينسك، ولكن هذه الاتفاقات لم تعد قائمة بسبب تصرفات سلطات كييف.

وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مساء اليوم، إن اتفاق مينسك مات قبل وقت طويل من قرار روسيا الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك.

وتابع بوتين في كلمة له مساء اليوم: «وقعنا اتفاقيات مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على تقديم الدعم العسكري اللازم».

وأكد الرئيس الروسي أن القيادة في كييف لا تعتزم تنفيذ اتفاقيات مينسك.

وتابع أن سلطات أوكرانيا قتلت اتفاقات مينسك، ولا يمكننا التسامح مع مواصلة الإبادة الجماعية لسكان دونباس، مؤكدا أن الحل الأفضل للتوتر مع أوكرانيا يتمثل في تخليها عن مساعيها الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

الرئيس الروسي أوكرانيا بوتين فلاديمير بوتين روسيا

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وائل لطفي

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