لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

على هامش الضجة التى أثارها انتفاض الكثيرين ردًا على ما رأوه اعتداءً على حقائق دينية راسخة لديهم أو مساسًا بمقدسات لا يجوز المساس بها.. أقول إننى أوافق على ضرورة احترام مشاعر المصريين، وعدم العبث بمشاعرهم الدينية ومقدساتهم التى هى أغلى ما لديهم، حيث شاع فى التاريخ أن المصريين لا يثورون إلا إذا تم المساس بأمور ثلاثة أولها عقيدتهم الدينية، ولعل الإشكالية الكبرى أن البعض يتخيل أنه مادام هناك إعلامى يظهر فى قناة فضائية أو يحضر بعض المناسبات الرسمية أو يتطوع ببعض الآراء المؤيدة للدولة فإنه محسوب على الدولة، أو أن ما يتطوع به من آراء ماسة بمقدسات الناس هو تعبير عن رأى رسمى للدولة، ولعل هذه أكبر وأخطر كذبة يستخدمها المتطرفون، فالدولة لا يعبر عنها أحد سوى مسئوليها، حيث يبدو واضحًا جدًا أن المسئولين يخاطبون المصريين مباشرة، وبلغة تناسبهم، وبشكل مباشر عبر الندوات والمؤتمرات، دون حاجة لوسطاء، أو شارحين، أو منتفعين، ولعل هذه الفرية هى التى دفعت البعض لإعلان الغضب من طرح موضوعات إشكالية تفرق المصريين وتبث الخلافات بينهم، بغض النظر عن الرأى الدينى فيها، وأنا مثلًا من الذين قرأوا التفسيرات المختلفة للرحلة النبوية التى ثار حولها الخلاف، واعتراضى على طرح الموضوع ليس على أرضية دينية، ولكن على أرضية وطنية، حيث أرى أن مثل هذه التصريحات مفيدة للمتطرفين، فضلًا عن أن هدفها فى الغالب جلب النفع الشخصى لأصحابها وتسىء لفكرة الإصلاح الدينى بشكل عام، وهى فكرة أرقى وأكثر تعقيدًا من هذه الممارسات غير المسئولة بكثير، ولى اعتراض إعلامى أيضًا على طرح أى فكرة دون استضافة المتخصصين من أصحاب وجهتى النظر، لكى يكون هناك توازن مطلوب، كان هو أحد ملامح إعلامنا حتى العقدين الأخيرين، حيث فقد المذيع حياده المفترض، ثم تخلى تدريجيًا عن فكرة استضافة المتخصصين التى هى عماد العمل الإعلامى، ونصّب نفسه مفكرًا وخطيبًا وباحثًا وطبيبًا، واقتصاديًا، يفتى فى كل الأمور، وقد تساوى فى هذه الممارسات الجميع، بدءًا من ربة منزل تقدم برنامجًا على إحدى قنوات الطعام، وحتى المذيع الذى أثارت تصريحاته الضجة، والذى لا أجد أمامى سوى أن أتضامن معه بعد أن أقحم البعض الفتاوى الدينية فى الموضوع، وصرح بعضهم بأنه مرتد أو خارج عن الدين، وهو رأى لا محل له من الإعراب، لأن القضية مهنية ووطنية قبل أى شىء آخر.. وإذا عدنا لقضية الإصلاح ولجوء البعض إلى صدم الناس فى معتقداتهم، ففى رأيى أن هذه طريقة فاشلة، لا تجلب سوى بعض الشهرة والأموال لمتبعها، لكنها لا تغير المجتمع تغييرًا حقيقيًا، والحقيقة أن تطور الفكر مرتبط بتطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأن الإصلاح حزمة متكاملة، ويقول لنا التاريخ مثلًا إن اختراع المطبعة عام ١٥١٢ كان أحد أسباب نجاح حركة الإصلاح الدينى فى أوروبا، حيث تم طبع الكتاب المقدس، وأصبح فى كل يد، بعد أن كان الاطلاع على نسخه القليلة مقصورًا على رجال الدين، وينطبق نفس الأمر على تطور الاقتصاد فى أوروبا، وحركة الكشوف الجغرافية، ونمو الطبقة الصناعية الرأسمالية، وهذه كلها عوامل أثرت فى نجاح حركة الإصلاح الدينى فى الغرب، نفس الأمر ينطبق على الواقع المصرى، فاستقبال المتعلم لأفكار الإصلاح يختلف عن استقبال غير المتعلم، واستقبال الشخص الذى يحتك بالعالم يختلف عن استقبال الشخص الذى يعيش فى بيئة مغلقة، واستقبال الشخص الذى ينال نصيبه العادل من الرعاية من الدولة لخطاب الإسلام السياسى يختلف عن استقبال الإنسان المحروم الذى يشعر بالظلم وعدم العدل، والمعنى أن الإصلاح عملية مركبة، لا يفيدها جمع الحوادث الغريبة والشبهات حول أى دين، وطرحها على الرأى العام بهدف الإثارة، وجلب الإعلانات، وما نريده فى هذه المرحلة هو تشجيع كبار العلماء على استعادة حق الاجتهاد، الذى أُغلق منذ ألف عام كاملة، مع التركيز على التعليم والثقافة، وإغلاق المجال العام أمام المتطرفين، دون استفزاز الناس، أو ارتداء ثياب الفرسان وحمل سيوف خشبية، وما زلت أذكر حال أحد كبار مثقفينا الذى أتيحت له فرصة تولى إحدى الوزارات الهامة، لكنه بدلًا من استغلال إمكانات وزارته لتحقيق مشروعاته الثقافية، التى طالما تحدث عنها، أهمل الأمر كله وعمد إلى الاشتباك اللفظى مع كبرى مؤسساتنا الدينية دون داعٍ حقيقى، وفى وقت نحتاج فيه جميعًا للوحدة فى مواجهة المتطرفين، فلم ينفع نفسه وأضر قضيته، وأهدر فرصة حقيقية لبدء مشروع للإصلاح المتدرج على الأرض، لأنه استسلم لشهوة «اللقطة» الإعلامية، ولرغبة إثارة الضجة، ولأن يبدو فى ثياب الفارس المغوار، والواقع يقول إنه ما أشبه الليلة بالبارحة ولكنّ أحدًا لا يتعلم، ليبقى لنا إصلاحنا الراغب فى تغيير الواقع على الأرض، ولهم إصلاحهم الراغب فى إثارة أكبر قدر من الغبار دون معركة حقيقية.