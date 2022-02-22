الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وارسو تقترح معاقبة بوتين شخصيًا واستبعاد بلاده من النظام المالى الدولى

كاتشينسكي
كاتشينسكي

اعتبر زعيم الحزب القومي الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي، اليوم، أن العقوبات المفروضة على سياسة موسكو تجاه أوكرانيا يجب أن تطال الرئيس فلاديمير بوتين والمسئولين الروس بشكل مباشر.

قال كاتشينسكي، رئيس حزب القانون والعدالة ونائب رئيس الوزراء الذي يتمتع بنفوذ كبير في بولندا، عقب اجتماع للحكومة: "إن العقوبات الغربية يجب أن تؤثر على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، وتشمل استبعاد روسيا من النظام المالي الدولي بالإضافة إلى العقوبات الفردية".

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عنه قوله: "في رأيي يجب أن تطال بوتين شخصيًا".

وأوضح أن هذه العقوبات، فضلًا عن مقاطعة الأحداث الرياضية الكبرى المخطط لها في روسيا هذا العام ستخلف "متاعب كبيرة" لهذا البلد، و"ستُظهر للمجتمع الروسي أن الغزو ليس طريقة مناسبة في عالم اليوم".

وأضاف "يجب أن نفكر أيضًا (أن تشمل العقوبات) ثروات المسئولين. يجب أن تكون الحزمة الأولى من العقوبات قاسية. وإلا فمن الصعب توقع تراجع روسيا".

روسيا بولندا الأزمة الأوكرانية الروسية عقوبات الرئيس فلاديمير بوتين ياروسلاف كاتشينسكي

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