الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الجالية التونسية بأوكرانيا: العودة للبلاد صعبة في ظل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران

أوكرانيا
أوكرانيا

أكد رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا طارق العلوي، أنه قام بإنشاء خلية أزمة للتنسيق مع أفراد الجالية والطلبة التونسيين بأوكرانيا، موضحًا أن الجمعية تلقت اتصالات من سفير تونس بموسكو، طارق بن سالم، والقائمة بالأعمال في سفارة بولونيا، سوسن ذكار، في إطار متابعتهم المتواصلة لأوضاع الجالية في أوكرانيا.

وقال العلوي - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء - إن العودة إلى تونس صعبة خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، داعيًا إلى ضرورة التسريع بإرسال طائرة لإجلاء التونسيين العالقين في أوكرانيا، مؤكدًا أن أغلبهم من الطلبة، بالإضافة إلى وجود عائلات وأطفال ورجال أعمال.

وأوضح أنه تلقى اتصالات من عدد كبير من التونسيين حتى ساعة متأخرة من مساء أمس للاستفسار عن إمكانية التسريع في عودتهم لتونس، مؤكدًا أنهم يعيشون في حالة رعب كبير بسبب ما يحدث وإمكانية التصعيد بعد الاعتراف بجمهوريتي "لوجانسك ودونتيسك"، مما أثار الهلع والخوف الشديد في صفوف أفراد الجالية والطلبة التونسيين هناك.

تونس أوكرانيا رئيس الجالية التونسية بأوكرانيا

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