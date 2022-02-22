التحقيق فى إصابة 5 أشخاص جراء حادث سير بالبحيرة

تباشر نيابة البحيرة التحقيق في إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل بمركز شبراخيت بالبحيرة.

البداية كانت بتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من مأمور شرطة شبراخيت.

بالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونصف نقل بالطريق الزراعى بدائرة مركز شبراخيت، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وهم" سامي ع.ا 18 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"سها.ي.ا" 50 سنة مصابة بسحجات متفرقة بالجسم، و"سميحة ي ا" 50 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"محمد.م.ر" 25 سنة، و"محمود. ر .ا" 17 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.