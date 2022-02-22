الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع صاحب مخزن بويات فاسدة بالتجمع

حبس
حبس

تباشر النيابة العامة بالتجمع الأول التحقيق مع صاحب مخزن ضبطت بحوزته بويات منتهية الصلاحية بالتجمع الأول.

وكشفت الأجهزة الأمنية أنه تبين من الفحص أن البويات غير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على كمية من الدهانات ومواد الطلاء وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

واعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

التجمع الاول صاحب مخزن بويات منتهية الصلاحية مجهولة المصدر

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