الثلاثاء 22 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة 3 أشقاء وآخر قتلوا والد طالبة بدار السلام

محاكمة
محاكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا، محاكمة 3 أشقاء وآخر قتلوا والد طالبة تشاجرت مع زميلتها في دار السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر طارق فتحي والسيد حسن.

وكشفت قرار الإحالة عن قيام المتهمين "عمرو.ع "، 40 سنة، تاجر، وشقيقه "محمد "، 25 سنة، تاجر، و" ممدوح.أ" 46 سنة، تاجر فاكهة، هارب، بقتل " آيانى.ق" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله فأعدوا لذلك الغرض أداتين «سنجة، عصا شوم» دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وتربصوا به بمحيط مسكنه، وما إن ظفروا به حتى تعدى عليه المتهمان الأول والثاني بالضرب، حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الواقعة لمؤازرتهم، محدثين به الإصابات التي أودت بحياته.

أضاف قرار الإحالة  أن المتهمة الرابعة «هناء.ع»، 34 سنة، ربة منزل شقيقة المتهمين الأول والثاني بالاشتراك مع باقي المتهمين بطريقي التحريض في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن حرضتهم على قتل المجنى عليه إثر خلاف سابق بينهم وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض.

وكشفت تحريات معاون مباحث قسم شرطة دار السلام عن أن المتهمين من الأول حتى الثالث تربصوا بالمجنى عليه قاصدين قتله بتحريض من المتهمة الرابعة إثر خلاف بينهم لحدوث مشاجرة بين الطالبة نجلة المجنى عليه وزميلتها بذات المدرسة ما أدى لنشوب مشاجرة أخرى بين المجنى عليه ووالد الطالبة قامت على إثرها المتهمة الرابعة باستدعاء شقيقيها وقاموا بالتعدي على المجنى عليه وأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم التجمع الخامس دار السلام قسم شرطة دار السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

بوتين يوجه طلبا للبرلمان لاستخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد

تزوير عقد كهربا؟ الزمالك يرد

«أمطار متوسطة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

«البترول»: إنتاج مصر من الغاز يكفى كامل احتياجات السوق المحلية وفائضا للتصدير

ارتفاع عدد مصابى حريق محطة وقود أجا بالدقهلية لـ 12

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

جلال حمام

كيف نواجه شطحات الأفكار؟

د. القس صفوت البياضى

متى تستريح البشرية من الهجمة الفيروسية؟

زيزيت سالم

أم كلثوم تغنى "أغدًا ألقاك" فى الاجتماع السرى لجمعية أشرف عشماوى

د. أحمد لاشين

إبراهيم عيسى.. "النجم إذا هوى"

حسين دعسة

وصفة جديدة لكيكة من الصواريخ عابرة القارات!

حسين دعسة

قمة الألفية الثالثة بين بايدن-بوتين.. ودوائر النار تتسع

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء أسرة فلسطينية من حى الشيخ جراح

إتلاف وثائق سرية و«قوافل منفصلة».. كيف أخلت إسرائيل سفارتها فى أوكرانيا؟

لأول مرة.. تعيين قاض مسلم فى المحكمة العليا الإسرائيلية.. من هو؟