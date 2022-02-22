ريمون مقار: فخور بالتعاون مع «المتحدة».. ومحمود حميدة رفض الاستعانة بدوبلير في «نقل عام»

يواصل صناع وأبطال مسلسل «نقل عام» بطولة النجم محمود حميدة، تصدر «ترند» موقع التواصل الاجتماعى تويتر ومحرك البحث «جوجل»، خاصة أنه يناقش العديد من القضايا الإجتماعية بصورة شاملة ومختلفة، فضلًا عن طابع التشويق، مع الأداء التمثيلي المدهش لأبطاله، وعودة لأعمال شركة «مجموعة فنون مصر» لمالكيها المنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز، المعروفين بأعمالهما الهادفة.

«الدستور» تواصل مع المنتج ريمون مقار حوارها، خاصة أن المسلسل يعد الأضخم انتاجيًا فى الموسم الدرامي الحالي، كما أنه يسجل أول تعاون مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة «مجموعة فنون مصر».

وأعرب مقار عن سعادته البالغة بالشراكة الوطيدة والوثيقة مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى تحرص دائمًا على تقديم الأعمال الهادفة، مؤكدًا أنه تم رصد ميزانية ضخمة للمسلسل، مشيدا بالهيكل التنظيمى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "شعرت براحة شديدة منذ عقد جلسات العمل بمساندة ودعم كبير من الشركة المتحدة برئاسة الأستاذ حسن عبد الله؛ ووجدت اهتمام بكافة النقاط التى تمت مناقشتها خلال جلسات العمل مع أعضاء الهيكل التنظيمي للشركة المتحدة، فدائما تسعى الشركة بهدف إثراء وانتعاش السوق الدرامى وحركته الإيجابية، التى بالتأكيد ستنعكس على كل العاملين فى مجال الإعلام، من خلال نصوص جيدة تليق بالأسرة المصرية، مؤكدا أن التعاون بين الشركتين يساعد على تطوير الصناعة الجيدة ويسهم في الحفاظ على القوة الناعمة التي تتميز بها مصر عن باقي الدول العربية.

ـ تفاصيل التعاون مع محمود حميدة

فى السياق، عبر مقار عن سعادته البالغة بردود أفعال الجمهور، وتجديد التعاون مع النجم الكبير محمود حميدة، للقيام ببطولة «نقل عام»، بعد تعاونهما معا في مسلسل «الأب الروحي» منذ 5 سنوات عام 2017، مؤكدًا أنه لم يواجه أي صعوبات في إقناع أي نجم داخل العمل، لا سيما أنّ قصة المسلسل حظيت باهتمامٍ كبير من قبل فريق العمل كافة، إلا أنه كان يعلم جيدا أن إقناع «حميدة» لم يكن بسهولة خاصة أن الأخير يفضل تقديم الأعمال السينمائية فى الوقت الحالى قائلاً: «على الرغم من اننى لم اجد اي صعوبة فى التعاقد مع النجوم الكبار منذ تأسيس الشركة، إلا أننا واجهنا بعض الصعوبات فى البداية مع النجم محمود حميدة، وذلك لأنه كان رافض فكرة تقديم الدراما فى الوقت الحالى والتصدي لمسلسل يكون هو البطل الأوحد خلاله؛ لكن الحمد لله بمجرد عرض الفكرة وعقد جلسات عمل، تحمس كثيرا للمسلسل وعلق قائلا «مسلسل رشيق جدا ومختلف ومهم»؛ ومنذ انطلاق التصوير فوجئنا بحماسه الشديد لدرجة أنه رفض الاستعانة بـ«دوبلير» في كافة مشاهده أثناء قيادته للأتوبيس فقد فوجئنا لقيادته بمهارة فائقة وسط الزحام وفي مناطق حيوية أمثال شارع شبرا وميدان التحرير.

محمود حميدة يتوسط ابنه محمد وريمون مقار

- رسائل «نقل عام» واضحة ويتيح للأسرة أن يجتمع عليه

وعن فكرة العمل والسياق الدرامي لأحداث المسلسل، قال مقار: "اختصار شديد اجتمعت بصحبة شريكى المنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز، وكان لدينا مجموعة مجموعة معطيات وقضايا واضحة نريد تقديمها من خلال عمل درامي متكامل الأركان؛ وبناءً على ذلك وقع الاختيار على المؤلف وليد خيرى، من بين مجموعة الكُتاب لتقديم قصة كبيرة، تتلخص فى أن حياة كل إنسان تُبنى على عدة قرارات إذا سلك الطريق الصحيح سيكون قريب من السعادة وراحة البال، أما إذا انحرف عن المسار الصحيح سيواجه العديد من المشاكل وحينها يكون هو المسئول عن قراراته واختياراته؛ والحمد لله المعالجة الدرامية كتبها «خيرى» باحترافية شديدة والعمل ينتمى إلى نوعية الدراما الاجتماعية التشويقية ونناقش من خلاله مجموعة قضايا هامة موجودة على أرض الواقع منها «الانفجار السكاني» و«الثأر»، وغيرها الكثير؛ الذى يُتيح للأسرة المصرية أن يجتمع عليه، ويشاهدونه سويًا لعدم وجود أي مشاهد خادشة للحياء به، فهو عمل فني عائلي، ومناسب لجميع الفئات العمرية.

المخرج عادل أديب «مُتمكن» وشريك نجاح

وشدد «مقار» على اعتزازه بالتعاون مع المخرج الكبير عادل أديب، قائلا: «محظوظين بالعمل مع المخرج المثقف المخضرم الأستاذ عادل أديب، شريك النجاح فى سلسلة أعمال مميزة من قبل بداية من «باب الخلق» الذي يعد باكورة أعمال الشركة مرورا بـ«جبل الحلال» و«بعد البداية».. حقيقى قيادته للعمل ممتعة ومطمئنة للغاية، خاصة أنه يمتلك قدرات فنية عالية ولديه وجهة نظر تساهم في تطوير العمل الفني بشكل كبير.

مواعيد «نقل عام»

تُعرض حلقات مسلسل «نقل عام» من السبت إلى الأربعاء، على شاشة قناة «ON» العامة فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعاد في الثانية عشر مساءً، ويتم إعادتها مرة أخرى في تمام الساعة الثانية صباحًا والإعادة الثانية في تمام الواحدة ظهرًا.

بينما يعرض على قناة «ON DRAMA» في تمام الساعة العاشرة مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا والإعادة الثانية في العاشرة صباحًا، والإعادة الثالثة في تمام الرابعة عصرًا.

بوستر نقل عام

أبطال وصناع «نقل عام»

يشارك فى بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين منهم محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيى الدين، ريم البارودى، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، كريم عبدالخالق، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وموسيقى تصويرية راجح داوود، وديكور فوزي العوامري، مدير تصوير باتريسيو باتريسي، وهو من تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.