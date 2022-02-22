التوترات فى أوكرانيا تؤدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تاريخية

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بشكل كبير مدفوعة بقرار الرئيس الروسي الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، مع تجاوز سعر خام برنت المرجعي 100 دولار للبرميل.

وقرابة الساعة 10,10 بتوقيت غرينتش (11,10 بتوقيت باريس) ارتفع سعر برميل نفط بحر الشمال تسليم أبريل بنسبة 3,77 % إلى 98,97 دولار، بعدما وصل إلى 99,50 دولار للبرميل قبل ذلك بدقائق.

وفي نيويورك، ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس بنسبة 4,86% إلى 95,50 دولار.



وبالتالي، سجل سعرا النفط المرجعيان مستوى قياسيًا جديدًا منذ 7 سنوات.

واختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدي الغرب وأمر قواته بدخول الأراضي الانفصالية في شرق أوكرانيا ما أدى إلى انعقاد اجتماع طارئ لمجلس الأمن ليل الإثنين الثلاثاء في محاولة لتجنب اندلاع حرب مع كييف.

وأوضحت المحللة لدى مجموعة "إنتراكتيف إنفستور" فيكتوريا سكولر أن "تصعيد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أثار مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات حيث قد تؤدي العقوبات بإصابة روسيا بالشلل" فيما هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم.

ودعت أوكرانيا الثلاثاء الغرب إلى اتخاذ "عقوبات صارمة" ضد روسيا التي اعترفت في اليوم السابق باستقلال منطقتين انفصاليتين مواليتين لروسيا في شرق البلاد.

وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيقرر العقوبات الأولى على موسكو الثلاثاء.

أضافت سكولر "ليست التوترات الجيوسياسية وحدها التي تدفع نحو هذا الاتجاه الصعودي (لأسعار النفط) بل إن أسس طلب قوي في فترة ما بعد الجائحة إلى جانب عرض مقيد من أوبك+" تواصل دعم ارتفاع الأسعار.



وقال إيبيك أوزكارديسكايا المحلل في شركة "سويس كوت"، "هذا أسوأ تصعيد منذ الحرب الباردة".

من جانبه، قال نيل شيرينغ المحلل في "كابيتال إيكونوميكس"، "من المرجح أن يكون التأثير الأكبر على أسعار السلع الأساسية".



وأوضح الوسيط التجاري لدى "ماريكس" آل مونرو أن الألومنيوم والنيكل من المعادن "التي تعتمد على المعروض الروسي" وقد ارتفعت أسعارها بشكل كبير مع "التهديد الذي يواجهه الإنتاج الروسي".



ووصل سعر طن الألومنيوم إلى 3,380 دولار الثلاثاء في سوق المعادن الأساسية في لندن (بورصة لندن للمعادن).