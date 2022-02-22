الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تستدعى السفير الروسى لديها لمناقشة أزمة أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

استدعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، السفير الروسي لديها، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا واعتراف موسكو بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك.
وأكدت السفارة الروسية في لندن، في تصريحات لوكالة أنباء تاس الروسية، التقارير البريطانية حول استدعاء السفير الروسي، مشيرة إلى أنه بالفعل غادر مقر وزارة الخارجية البريطانية بعد الاستدعاء.
ودعت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، مواطنيها لمغادرة أوكرانيا وأكدت تقديم الدعم لهم أثناء عملية عبور الحدود.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في تغريدة على موقع تويتر في وقت سابق من اليوم: "سلامة وأمن الرعايا البريطانيين في أوكرانيا على رأس أولوياتنا. يجب على جميع البريطانيين المغادرة الآن عبر الطرق التجارية، بينما لا تزال متاحة".
وأضافت: " نعزز فرقنا في المنطقة لدعم الشعب البريطاني أثناء المغادرة وعبور الحدود".
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.
وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.

ونشرت المجر، اليوم، بعض القوات قرب الحدود مع أوكرانيا في أعقاب التوترات الأخيرة.

وذكرت وزارة الدفاع- حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية- أن "الخطوة جاءت جزئيًا في إطار الاستعداد للمهمات الإنسانية". 

وكانت روسيا قد أعلنت، أمس، عن اعترافها رسميًا بمنطقتي "دونيتسك" و"لوجانسك" الانفصاليتين بأوكرانيا، في خطوة أثارت قلق العديد من الدول الكبرى التي أدانت الخطوة ونادت بفرض عقوبات على روسيا.

بريطانيا أوكرانيا أزمة أوكرانيا السفير الروسي المملكة المتحدة

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وائل لطفي

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