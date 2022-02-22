«التموين»: التعاقد على شراء 100 ألف طن سكر خام من البرازيل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدها لشراء كمية 100 ألف طن سكر خام منشأ برازيلي لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمستلم هي شركة السكر والصناعات التكاملية.

وقالت الهيئة، في بيان الثلاثاء، إن الكمية المتعاقد عليها ستصل على دفعتين ‏في شهر يونيو من العام الحالي، مضيفة أن هذه الكمية تأتي كخطوة استباقية لسد الفجوة بين ‏حجم الاستهلاك وحجم الإنتاج.

تجدر الإشارة إلى استمرار شركة السكر والصناعات التكاملية في إنتاج السكر من قصب السكر وتم استلام كمية 3 مليون و321 ألف طن قصب من المزارعين حتى الآن، فضلاً عن بدء إنتاج السكر بشركات البنجر اعتبارًا من 15/2/2022.

وبدأ موسم توريد قصب السكر منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين توريد خلال موسم الحالي 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874.851 ألف طن سكر.