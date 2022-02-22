الثلاثاء 22 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: التعاقد على شراء 100 ألف طن سكر خام من البرازيل

سكر
سكر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدها لشراء كمية 100 ألف طن سكر خام منشأ برازيلي لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمستلم هي شركة السكر والصناعات التكاملية.

وقالت الهيئة، في بيان الثلاثاء، إن الكمية المتعاقد عليها ستصل على دفعتين ‏في شهر يونيو من العام الحالي، مضيفة أن هذه الكمية تأتي كخطوة استباقية لسد الفجوة بين ‏حجم الاستهلاك وحجم الإنتاج.

تجدر الإشارة إلى استمرار شركة السكر والصناعات التكاملية في إنتاج السكر من قصب السكر وتم استلام كمية 3 مليون و321 ألف طن قصب من المزارعين حتى الآن، فضلاً عن بدء إنتاج السكر بشركات البنجر اعتبارًا من 15/2/2022.

وبدأ موسم توريد قصب السكر منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين توريد خلال موسم الحالي 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874.851 ألف طن سكر.

السلع الأساسية التجارة الداخلية المزارعين وزارة التموين والتجارة الداخلية القابضة للصناعات وزير التموين والتجارة الداخلية الهيئة العامة للسلع التموينية علي المصيلحي الاحتياطي الاستراتيجي القابضة للصناعات الغذائية وزارة التموين والتجارة الشركة القابضة السكر والصناعات التكاملية معاون الوزير التموين والتجارة الداخلية الصناعات التكاملية التموين والتجارة العضو المنتدب المتحدث الرسمي الشركة القابضة للصناعات الغذائية لقابضة للصناعات الغذائي وزير التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

تزوير عقد كهربا؟ الزمالك يرد

بوتين يوجه طلبا للبرلمان لاستخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد

«أمطار متوسطة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

«البترول»: إنتاج مصر من الغاز يكفى كامل احتياجات السوق المحلية وفائضا للتصدير

ارتفاع عدد مصابى حريق محطة وقود أجا بالدقهلية لـ 12

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

جلال حمام

كيف نواجه شطحات الأفكار؟

د. القس صفوت البياضى

متى تستريح البشرية من الهجمة الفيروسية؟

زيزيت سالم

أم كلثوم تغنى "أغدًا ألقاك" فى الاجتماع السرى لجمعية أشرف عشماوى

د. أحمد لاشين

إبراهيم عيسى.. "النجم إذا هوى"

حسين دعسة

وصفة جديدة لكيكة من الصواريخ عابرة القارات!

حسين دعسة

قمة الألفية الثالثة بين بايدن-بوتين.. ودوائر النار تتسع

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء أسرة فلسطينية من حى الشيخ جراح

إتلاف وثائق سرية و«قوافل منفصلة».. كيف أخلت إسرائيل سفارتها فى أوكرانيا؟

لأول مرة.. تعيين قاض مسلم فى المحكمة العليا الإسرائيلية.. من هو؟