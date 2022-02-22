الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ارتفاع عدد مصابى حريق محطة وقود أجا بالدقهلية لـ 12

حريق محطة وقود أجا
حريق محطة وقود أجا

ارتفع عدد المصابين في حادث حريق محطة تموين السيارات الكائنة أمام حديقة الطفل بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية إلى 12 مصابا معظمهم بحروق مختلفة، تم إسعاف 4 منهم في حين لايزال 8 تحت الرعاية الطبية بمستشفى أجا وحالتهم مستقرة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا باشتعال النيران في محطة وقود بمدينة أجا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى للسيطرة على الحريق، كما انتقلت 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين.

وتبين من المعاينة المبدئية عدم وجود وفيات، بينما أصيب 12 شخصا من بين العاملين بالمحطة والذين تصادف وجودهم وقت نشوب الحريق بإصابات مختلفة وتم نقلهم للمستشفى، وقرر الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث حريق حريق محطة تموين السيارات حديقة الطفل مدينة أجا محافظة الدقهلية

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وائل لطفي

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