«الري»: رفع درجة الاستنفار بأجهزة الوزارة تحسبًا لأمطار الأسبوع المقبل

استعرض د. محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، الثلاثاء، موقف الأمطار المتوقعة يومي ٢٣ ، ٢٤ فبراير الجارى، حيث أشار التنبؤ الصادر عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة لتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار خفيفة قد تصل الى بعض محافظات الوجه البحرى الأربعاء الموافق ٢٣ فبراير الجاري، وتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الوجه البحرى القاهرة لسقوط أمطار خفيفة يوم الخميس الموافق ٢٤ فبراير الجارى.

جاء ذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، المشرف على مكتب الوزير، والمهندس طارق عواد، رئيس قطاع الري، وفتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، والدكتور أحمد البلاسي، مدير معهد بحوث الموارد المائية، والدكتور جمال قطب، الأستاذ المتفرغ بمعهد بحوث الموارد المائية.

ووجه عبد العاطي خلال الاجتماع بالاستمرار في رفع درجة الاستنفار بأجهزة الوزارة، وتخفيض مناسيب المياه بالوجه البحرى بالتزامن مع الأمطار، ومتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع استمرار المرور الدوري والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.