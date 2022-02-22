تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل مزارع وشروعهم في قتل شقيقه بالشرقية

قررت محكمة جنايات الشرقية تأجيل محاكمة 8 بلطجية متهمين بقتل مزارع وشروعهم في قتل شقيقه أثناء تواجدهما بالحقل لري أراضيهما بإحدى قرى الشرقية إلى جلسة الغد الأربعاء 23 فبراير الحالى لاستكمال المرافعة.

كان اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول مجدي أحمد غنيم 63 عامًا وشقيقه محمد 85 عامًا مصابين بجروح قطعية نافذة وأن الأول لفظ أنفاسة الأخيرة متأثرًا بإصابته وتم إنقاذ شقيقه.

توصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية إلى أن المجني عليهما من قرية شوبك بسطة مركز الزقازيق وأن مرتكبي الواقعة 8 من البلطجية وأنه أثناء تواجدهما بحقلهما لتشغيل ماكينة المياة لري الأرض فوجئا بهجوم البلطجية عليهما وطعنهما بالأسلحة البيضاء دون وجود خلافات بينهم وفور سماع زوجة المجني عليه آمال مدكور خبر وفاة زوجها أصيبت بأزمة قلبية أودت بحياتها حزنا على فراق زوجها.

وتم القبض على البلطجية وإحالهم للنيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية والتي قدمتهم لمحكمة الجنايات.