تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية اليوم الثلاثاء أعداد الإصابات والوفيات وحالات التعافي جراء فيروس كورونا الستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، سجلت وزارة الصحة 2885 إصابة وحالة وفاة واحدة، فضلا عن تسجيل 5 آلاف و381 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 460 ألفا و570 حالة.

وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض 1815 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 488 ألفا و567 إصابة، كما سجلت شفاء 3 آلاف و160 حالة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 447 ألفا و766 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6 آلاف و210 حالات، وذلك عقب تسجيل 9 وفيات جديدة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 626 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 875 ألفا و884 إصابة، كما سلجت شفاء 1994 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 823 ألفا و15 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2297 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة واحدة جديدة.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 841 إصابة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 741 ألفا و237 إصابة، كما سجلت شفاء 1922 حالة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 715 ألفا و514 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و987 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة واحدة جديدة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1685 إصابة جديدة و21 وفاة وتماثل 3477 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و294 ألفا و929 إصابة، والوفيات إلى 24 ألفا و897 حالة، والشفاء إلى مليونين و227 ألفا و997 حالة.