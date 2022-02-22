الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تطالب مديرياتها بتسريع تلقيح الطلاب ضد كورونا

وزير التعليم
وزير التعليم

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديرياتها بشأن سرعة توزيع استمارة الموافقة المستنيرة، الخاصة بموافقة ولي الأمر لطلاب المرحلة العمرية ما بين (۱۰- ۱۸ سنة) على تلقى لقاح فيروس كورونا، والمعدة من قبل وزارة الصحة والسكان، لتوقيعها من ولي الأمر.

وقالت الوزارة بالخطاب، إنه في حالة تجميع ٢٠٠ استمارة أو أكثر- من مدرسة واحدة أو أكثر من مدرسة بنفس الإدارة- تتم مخاطبة الإدارة الصحية لتطعيم الطلاب داخل إحدى المدارس التي تتوسط الإدارة وتسجيل الحالات التي يتم تلقيها اللقاح من خلالهم فورًا، على أن يقوم مشرف التربية البيئية بالمدرسة بمتابعة تسليم واستلام الاستمارة وموافاتنا بموقف تطعيم الطلاب بصفة أسبوعية.

وشدد الخطاب على الإدارات التعليمية والمدارس توجيه وتشجيع طلاب المرحلة العمرية ما بين (۱۲- ١٥ سنة) على تلقي اللقاح بعد موافقة ولي الأمر، مع ضرورة التنسيق بين مديري عموم الإدارات التعليمية والإدارات الصحية لتنفيذ ما سبق.

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وزارة الصحة استمارة مارس مستوى الوطن وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا ممارسات التربية والتعليم المديريات التعليمية المدارس

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