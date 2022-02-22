رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية 2022، يستمر البحث عليها بشكل مكثف، فالعديد من الخدمات يمكن للمواطنين الانتهاء منها بشكل إلكتروني، دون التوجه إلى المصالح الحكومية المختلفة، وتضييع الوقت، وبذل الجهد، تجنبا للزحام في ظل انتشار فيروس كورونا، ومن أكثر الخدمات التي يقدم عليها الناس عبر هذه المنصة، خدمة تركيب عداد كودي، بدلًا من العداد الكهربائي التقليدي.

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية 2022

وفي هذا السياق، تأتي المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من الحكومة، مثل العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، التي جرى إطلاقها خلال الفترة الماضية، ضمن الخطة الرقمية التي تتبناها الدولة في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا، التي تهدف إلى استخدام البدائل الإلكترونية، بدلًا من التعامل المباشر في الخدمات الحكومية، ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي: https://eservices.eehc.gov.eg.

في التقرير التالي نقدم جميع الخدمات التي تقدمها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، إذ يمكنك إتمام جميع العمليات الخاصة بشركة الكهرباء، من مكانك دون الحاجة للتوجه إلى أي مكان، ومواجهة أي أعباء.

خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية 2022

أولا: تحويل طلب الممارسات إلى عدادات كودية.

ثانيا: تركيب عداد بدل فاقد

ثالثا: تركيب عداد بدل تالف

رابعا: خدمة طلب فحص العداد

خامسا: تركيب عداد قانوني لأول مرة

سادسا: توصيل تيار كهربائي للمباني السكنية

سابعا: توصيل تيار كهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ثامنا: توصيل تيار مؤقت

تاسعا: استبدال عداد بقدرة أكبر

عاشرا: شهادة بيانات تعاقد

الحادي عشر: شهادة بينات استهلاك

الثاني عشر: استعلام عن الفواتير

الثالث عشر: احسب فاتورتك

الرابع عشر: تسجيل قراءة العداد

الخامس عشر: دفع الفاتورة

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