الثلاثاء 22 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية 2022

الكهرباء
الكهرباء

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية 2022، يستمر البحث عليها بشكل مكثف، فالعديد من الخدمات يمكن للمواطنين الانتهاء منها بشكل إلكتروني، دون التوجه إلى المصالح الحكومية المختلفة، وتضييع الوقت، وبذل الجهد، تجنبا للزحام في ظل انتشار فيروس كورونا، ومن أكثر الخدمات التي يقدم عليها الناس عبر هذه المنصة، خدمة تركيب عداد كودي، بدلًا من العداد الكهربائي التقليدي.

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية 2022

وفي هذا السياق، تأتي المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من الحكومة، مثل العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، التي جرى إطلاقها خلال الفترة الماضية، ضمن الخطة الرقمية التي تتبناها الدولة في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا، التي تهدف إلى استخدام البدائل الإلكترونية، بدلًا من التعامل المباشر في الخدمات الحكومية، ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي: https://eservices.eehc.gov.eg.

 في التقرير التالي نقدم جميع الخدمات التي تقدمها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، إذ يمكنك إتمام جميع العمليات الخاصة بشركة الكهرباء، من مكانك دون الحاجة للتوجه إلى أي مكان، ومواجهة أي أعباء.

خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية 2022

أولا: تحويل طلب الممارسات إلى عدادات كودية.

ثانيا: تركيب عداد بدل فاقد

ثالثا: تركيب عداد بدل تالف

رابعا: خدمة طلب فحص العداد

خامسا: تركيب عداد قانوني لأول مرة

سادسا: توصيل تيار كهربائي للمباني السكنية

سابعا: توصيل تيار كهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ثامنا: توصيل تيار مؤقت

تاسعا: استبدال عداد بقدرة أكبر

عاشرا: شهادة بيانات تعاقد

الحادي عشر: شهادة بينات استهلاك

الثاني عشر: استعلام عن الفواتير

الثالث عشر: احسب فاتورتك

الرابع  عشر: تسجيل قراءة العداد

الخامس عشر: دفع الفاتورة

قد يهمك أيضا:

رابط منصة الكهرباء 2022

تعرف على رابط موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 لدخول الامتحانات

تعرف على موعد شهر رمضان 2022 فى مصر

مرصد الكهرباء: الحمل الأقصى مساء اليوم 26400 ميجاوات

«الكهرباء» تكشف إصدار فاتورة استهلاك لشقة مغلقة

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء خدمات الكهرباء رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وزارة الكهرباء الكهرباء

مواد متعلقة

اجازات شهر مارس 2022

تعرف على موعد شهر رمضان 2022 فى مصر

بالاسم ورقم الجلوس.. أسهل طريقة لمعرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

تعرف على مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2022 بالتفصيل

موعد صرف مرتبات شهر فبراير ٢٠٢٢ بحسب بيان وزارة المالية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية على مديرية التعليم بالقليوبية 2022

الآن وظائف وزارة الأوقاف 2022| رابط التسجيل للعمال والأئمة والمدرسين

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الأول بالاسم جميع المحافظات

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

تزوير عقد كهربا؟ الزمالك يرد

«أمطار متوسطة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

«البترول»: إنتاج مصر من الغاز يكفى كامل احتياجات السوق المحلية وفائضا للتصدير

مشروعات الثروة الحيوانية.. كيف تساعد الدولة النساء على تدشين مشاريعهن الخاصة؟

رئيس تحرير «النهار» الكويتية: الرئيس السيسى بانى مصر الحديثة وباعث مجدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

أم كلثوم تغنى "أغدًا ألقاك" فى الاجتماع السرى لجمعية أشرف عشماوى

د. أحمد لاشين

إبراهيم عيسى.. "النجم إذا هوى"

حسين دعسة

وصفة جديدة لكيكة من الصواريخ عابرة القارات!

حسين دعسة

قمة الألفية الثالثة بين بايدن-بوتين.. ودوائر النار تتسع

محمود خليل

تديُّن الستينيات فى «دولاب السياسة والإعلام»

أحمد سعد زايد

تراثنا نملكه ولا يملكنا

منى رجب

قبل أن ينتهى شهر الحب

ماجد حبته

موقف «أليكس صعب» الصعب

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء أسرة فلسطينية من حي الشيخ جراح

لأول مرة.. تعيين قاض مسلم فى المحكمة العليا الإسرائيلية.. من هو؟

استقالة وزير إسرائيلى احتجاجًا على عدم تكليفه بـ«الاستخبارات»