جامعة طنطا تستضيف فعاليات «المنتدى البيئي للتنمية المستدامة 2030»

استضافت كلية العلوم بجامعة طنطا اليوم الثلاثاء، فعاليات المنتدى البيئي للتنمية المستدامة 2030، برعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف الدكتور طارق مصطفي عميد الكلية، والدكتورة نهال عاطف صلاح الدين وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبى للجامعة ومرور 50 عامًا من العطاء.

وأكد الدكتور حمدى شعبان، حرص الجامعة بقيادة الدكتور محمود ذكى على توجيه الأبحاث التطبيقية لخدمة المجتمع وخطة التنمية المستدامة، موضحًا أن الملتقى يهدف تنمية مهارات طلاب كلية العلوم ودعم الإبداع والابتكار للتصدى لكافة الظواهر البيئية باعتبارهم شريك رئيسي فى التنمية.

أضاف نائب رئيس الجامعة، أن المنتدى البيئي فى نسخته الأولى بكلية العلوم جاء انطلاقًا من دور الجامعة الرائد في تنمية الوعى البيئى فى المجتمع وتنمية البيئة فى اطار دعم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

أوضح الدكتور طارق مصطفي عميد كلية العلوم، أن المنتدى يتضمن ثلاث محاور أساسية هى سياسيات البيئة النظيفة، والإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة، والمشروعات الإنتاجية والصديقة للبيئة، مشيدًا بالمشاريع الانتاجية لطلاب كلية العلوم بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا ضمن فعاليات المنتدي البيئى الأول وذلك للاستفادة منها لتحقيق التنمية والتقدم للمجتمع.

أضاف عميد كلية العلوم، أن المشاريع الانتاجية تضمنت زراعة الأسطح لأول مرة بالكلية وعلى مستوى كليات الجامعة، باعتبارها أسلوبًا مبتكرًا لاستغلال أجزاء من الأسطح فى زراعات مثل الخضروات ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية، وزراعة الأسماك، وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وإنتاج الطاقه الشمسية لتوفير احتياجات الكلية من الكهرباء.

وفى نهاية كلمته تقدم د. طارق مصطفي بالشكر والتقدير لمقرر المؤتمر د. عبدالله خضر ، د. عبير خميس، وكافة أعضاء اللجنة التحضيرية المنظمة للمنتدى : د. ايمان بكر، د. محمد عجيبة، د. محمد الشهاوى، د. دعاء الجمل، د. ايهاب عبد القوي، د. رغده زهير ، د. مروه الغباشي ، د. أحمد عتلم، د. هشام هاشم، مصطفى وهبه، أيمن عمار ، إيمان عدلى، إيمان رجب، ريهام يسرى، ومى موسى.

وأكدت الدكتورة نهال عاطف صلاح الدين وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المنتدى تناول المشروعات الزراعية فى ضوء رؤية مصر 2030، الطاقة الشمسية والمباني الخضراء، عناصر صناعة المبيدات والأسمدة، النفايات الخطيرة والتغيرات المناخية، الطاقة الخضراء النظيفة والمتجددة، التدوير المستدام للنفايات الصلبة، تدوير المخلفات العضوية، والوعى البيئى بغرض توفير بيئة نظيفة آمنه.

شارك فى فعاليات المنتدى د.أمجد سلامه القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب، د. يحي عبدالجليل القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد كبير من الأساتذة والطلاب، وسمير مهنًا وكيل وزارة إعلام وسط وشرق الدلتا، وعبد الوهاب الحضرى عضو المكتب الفني لمحافظ الغربية.