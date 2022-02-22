مُشيدًا بجهود جامعة كفر الشيخ.. نور الدين: إنشاء مركز تكنولوجي متطور بمصيف بلطيم

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بدور الهيئة الهندسية والجهات المنفذة لمشروع الإسكان غرب وشرق المحافظة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير عواصم المدن.

جاء ذلك خلال حضوره لاجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وعمداء الكليات، والمستشار القانوني للجامعة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالأدوار المتنوعة لجامعة كفر الشيخ سواء الدور التعليمي والخدمي بالتعاون مع المحافظة لخدمة المواطنين بالقرى والمدن، إضافة الحملات الطبية والقوافل والمساهمات في الاستشارات الهندسية، إضافة للتعاون بين المحافظة خلال المرحلة المقبلة في الاشتراطات البنائية بمشاركة الخبراء بكلية الهندسة للوصول لحلول وفق القانون للانتهاء من التراخيص الخاصة بالمواطنين.

كما اشار محافظ كفرالشيخ، الى إنشاء وتطوير وتجهيز مركزاً تكنولوجياً على أعلى مستوى إداري وفني بمصيف بلطيم، وامدادها بالعناصر المدربة والأجهزة الحديثة، بما يتماشى مع التقنيات الحديثة محلياً وعالمياً، لتسهيل حصول المواطنين على كافة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، مما يحسن من فرص الاستثمار، وتوفير حياة كريمة للمواطن، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها، وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات فعالة مؤمنة.

كما أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالاعمال الجارية بالمواقع السكنية، وبما تم من إنشاءات في وقت قياسي، مؤكدا على حرص الدولة على إنهاء مشكلة الإسكان بالمحافظة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هناك تعاون بين المحافظة والجامعة في مواجهة متحورات فيروس كورونا المستجد، مناشداً أهالي المحافظة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وأسرهم من الإصابة بفيروس كورونا أو متحوراته، في ظل البرودة التي تتعرض لها البلاد والطقس السيئ.