الثلاثاء 22 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دورة تدريبية مكثفة بالجامعة الألمانية لطلاب جامعتي المنوفية وعين شمس

الجامعة الألمانية
الجامعة الألمانية بالقاهرة

اختتمت المكتبة المركزية بحرم الجامعة الألمانية بالقاهرة، الدورة التدريبية المكثفة التى نظمتها لطلاب قسم المكتبات والمعلومات بكليتي الآداب جامعتى المنوفية وعين شمس، تضمنت فاعليات أعمالها التعرف على أقسامها وخدماتها التى استقتها من منظومة التعليم الألمانى، وإمكانات شبكتها المتصلة بمكتبات جامعتى أولم، شتوتجارت بألمانيا، والتي تتيح من خلالها لمستخدميها التباحث بواسطة قواعد البيانات المتوفرة بها لجمع كافة المعلومات والبيانات من مصادرها الموثقة باتباع أساليب منهجية علمية محددة.

وقال الدكتور صلاح حجازي، مدير المكتبة، إن هذه الدورة تعد السابعة التي تم تنفيذها بمقر المكتبة بالجامعة لطلاب أقسام المكتبات بالجامعات المصرية نظراً لكون مكتبة الجامعة الالمانية بيت خبرة متميز في العمل المكتبي وإدارة الخدمات للمستفيدين، لكونها موسوعة علمية ثقافية تربوية إجتماعية بما تحويه  خزانتها  من مجموعات  متنوعة لمشاريع طلابية – نسخ من الرسائل العلمية لطلاب كليات الجامعة بمرحلتى  الماجستر والدكتوراة والماجستير المهني في إدارة الأعمال - وثائق علمية  - كتب مرجعية  وموسوعات علمية - معاجم  - قواميس – خرائط دول  محلية وعالمية، إضافة إلى أنها مزودة بما يقرب من 200 ألف كتاب إلكتروني ومجموعة من الأقراص الضوئية  تتعلق بموضوعات عدة، تمكن مستخدميها من الوصول اليها من أي بقعة داخل او خارج حرم الجامعة بالقاهرة أوبمقرها ببرلين عبر الاتصال السلكي " أجهزة الحاسوب" أو اللاسلكي" الموبايل، اللاب توب".

أوضح حجازي أن فريق العمل القائم على التدريب تشكل من هيثم درويش، فاطمة مصطفى، أشرف فودة، محمد أحمد أبومسلم.

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