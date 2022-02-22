استقالة وزير إسرائيلى احتجاجًا على عدم تكليفه بـ«الاستخبارات»

أعلن الوزير الإسرائيلي إيلي أفيدار، اليوم الثلاثاء، استقالته من الحكومة الحالية، اعتراضا على عدم تعيينه في منصب وزير الاستخبارات.

وقال أفيدار، الذي كان يشغل منصب وزير لكن دون حقيبة في الحكومة الإسرائيلية: "هذه الاستقالة كان يجب على تقديمها منذ ثلاثة أشهر، وتحديدًا بعد أن وضحت نية الحكومة بعد تكليفي بوزارة الاستخبارات"، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وهاجم إفيدار، خلال مؤتمر صحفي، الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا أنها أساءت إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الأخيرة.

وأشار إلى أن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لا ينوي تنفيذ اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة مع يائير لابيد وزير الخارجية.