ألمانيا توقف التصديق على مشروع خط الغاز «نورد ستريم 2» مع روسيا

صرح المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، بأنه لن يمضي قدمًا في التصديق على مشروع خط الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا في أعقاب اعترافها الرسمي مؤخرا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأضاف المستشار أن روسيا بالغت في أفعالها الأخيرة، وأنه لا يجب التصديق على مشروع خط الغاز بين ألمانيا وروسيا، واصفًا اعتراف روسيا بمنطقتي "دونتسك" و"لوجانسك" بأنه خرق خطير للقانون الدولي.

وتابع شولتز - في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - أنه على المجتمع الدولي أن يرد على أفعال روسيا التي وصفها بأنها "غير مبررة"، كما أشاد بأوكرانيا لعدم سماحها لروسيا بأن تستفزها.

يشار إلى أن ألمانيا تعتمد بشكل كبير على الغاز، إذ يعد ثالث أكبر مصدر للطاقة، ويأتي نصفه من روسيا، وقد تتضرر من فرض العقوبات على روسيا، إلا أن شولتز أكد أن بلاده بدأت منذ وقت كبير في تقليل اعتمادها على الغاز.