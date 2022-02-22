«ربيع الفنانين».. أعمال شباب المبدعين فى معرض لصالح أطفال الشوارع

في نسخته السادسة..

يستضيف قصر المنيرة معرض «ربيع الفنانين»، يوم الجمعة المقبل، ويستمر على مدار يومين، تحت رعاية السفارة الفرنسية في القاهرة.

والمعرض يقام لصالح أطفال الشوارع، ويعد حدثا فريدا من نوعه، إذ يجمع شباب الفنانين، وجمهور متعدد الجنسيات من عشان الفن، إلا جانب هواة جمع الأعمال المميزة، إضافة للشركات الداعمة له.

ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 55 فنانا، من رسامين ونحاتين ومصورين فوتوغرافيين، إضافة إلى صانعي الأفلام، من خلال 300 عمل فني.

ومنذ 2018؛ تقوم جمعية سامو الاجتماعية الدولية، وهي مؤسسة خيرية فرنسية غير هادفة للربح، بدعم أطفال الشوارع في القاهرة، عبر توفير الرعاية الطبية والتوجيه المعنوي، والمساعدة على إدماجهم في المجتمع.

وتم اختيار المشاركين عقب إرسال دعوات للفنانين، ليعبر المعرض عن مصر، ويتمكن المشاركون من خلاله عرض فنهم المتميز.

ويعد اختيار «قصر المنيرة» لاستضافة المعرض إشارة لأهميته التاريخية، إذ يعد منفذا طبيعيا لاستضافة الأعمال الفنية المعاصرة، إضافة لكونه مقر المعهد الفرنسي للآثار الشرقية.

ومن المقرر أن تقام أمسية احتفالية بدعوات شخصية، يوم الجمعة 25 مارس 2022، تتضمن عرض لعشرة أعمال استثنائية، بما في ذلك رسم لأحد الفنانين سينفذه في وقت الأمسية، أيضا رسم لفنان كاريكاتير، ولوحه لفنان تشكيلي.

كما تشارك مدارس ابتدائية بالقاهرة في مسابقة رسم حول موضوع شامبليون والكتابة الهيروغليفية، وسيتم عرض جميع الأعمال الفنية للأطفال في أمسية ربيع الفنانين، وسيتم اختيار الفائزين من لجنة تحكيم، تضم فنانين محترفين في الفن التشكيلي، ويتم توزيع الجوائز ونشر الأعمال على مواقع التواصل الاجتماعي.