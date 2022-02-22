كيف تحول هوايتك لمصدر رزق؟.. خبراء يجيبون

كل منا لديه موهبة يريد أن يحولها لمصدر رزق، خاصة مع وجود مزيد من الأشخاص يعتمدون على هذه الهوايات بشكل خاص فى صناعة سلع ذات جودة عالية مثل المجوهرات،شراء أزياء قديمة وإعادة بيعها ، أو خدمات مثل الموسيقى أو دروس لغة تبهر رواد السوشيال ميديا وغيرها من المواهب التى تعمل على جذب المتابعين وتحقيق أفضل مشاهدات بالتالي أرباح.

ووفقًا لموقع "الجارديان" يوضح خبراء بعض النصائح لتحويل الهواية لمصدر رزق.

1- تقدير وقتك وجهدك

يعد تحديد السعر المثالي أمرًا أساسيًا لنجاح مشروعك الجانبي، فإنك تريد أن تحصل على رقم تنافسي ، يرضي عميلك ، ويجلب الأموال التي تحتاجها لتحقيق ربح.

للقيام بذلك ، ضع في اعتبارك تكاليف إنشاء عنصر واحد أو تقديم خدمة، كم ستضيف المواد الخام ، والنشر والتعبئة والتغليف ، ونفقات السفر والمزيد؟.

إذا كنت تبيع شيئًا ما تصنعه، ففكر أيضًا في المدة التي تستغرقها ومستوى خبرتك، إذا كان ، على سبيل المثال، يتطلب أيام عمل لصنع قطعة واحدة ، فيجب أن يعكس السعر ذلك.

ضع في اعتبارك السعر الذي تفكر في تحصيله من سعر الساعة، وقرر ما إذا كان ذلك معقولاً، إذا كنت تقدم خدمة ، فسيكون ذلك أكثر وضوحًا - وأسهل مقارنته بالسوق.

2- استراتيجية تسويق

فكر في المستهدفين من مشروعك: هل هم من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أو يستخدمون محركات البحث مثل Google لتحديد ما يحتاجون إليه بسرعة؟ هل يعيشون محليًا أم ينتشرون في جميع أنحاء البلاد؟

قد يكون من المنطقي أن تقوم بالتسويق والمبيعات في مكان واحد.

على سبيل المثال ، إذا قمت بإعداد واجهة متجر على Instagram أو Facebook ، فيمكنك زيادة جمهورك على نفس النظام الأساسي عبر علامات التصنيف والمحتوى.

ويمكنك إعداد موقع الويب الخاص بك مجانًا عبر مواقع مثل Wix.com واستخدام أدوات الوسائط الاجتماعية لأغراض التسويق فقط.

استفد من العلاقات العامة الكلاسيكية وفرص التسويق من خلال تقديم تعليق للصحفيين الباحثين عن معلومات حول منتجاتك أو مجالات خبرتك، أو إرسال عينات ، أو تدوين ضيف للمواقع التي تستهدف نوع الجمهور الذي تحاول الوصول إليه

تعد المجلات والمنتديات المحلية المجانية مكانًا جيدًا للتعرف على اسمك ايضًا .

3- ابق منظمًا

خصص وقتًا للعمل في مشروعك، وافعل القليل من أجله كل يوم، كن لطيفًا مع نفسك وواقعيًا بشأن مقدار ما يمكنك تحقيقه بخصوص وظيفتك الرئيسية.

4- اكمال الشؤون الضريبية

أنشئ حسابًا لهوايتك لفصل أرباحك عن أموالك الشخصية، وفكر في استخدام الأدوات الرقمية للبقاء على رأس ضرائبك، يجب الإعلان عن أي عمل جانبي يربح ما يزيد عن 1000 جنيه إسترليني سنويًا إلى HM Revenue and Customs، ويجب عليك إكمال الإقرار الضريبي في نهاية شهر يناير من كل عام أو مواجهة العقوبات والغرامات.