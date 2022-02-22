الثلاثاء 22 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف تحول هوايتك لمصدر رزق؟.. خبراء يجيبون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كل منا لديه موهبة يريد أن يحولها لمصدر رزق، خاصة مع وجود مزيد من الأشخاص يعتمدون على هذه الهوايات بشكل خاص فى صناعة سلع ذات جودة عالية مثل المجوهرات،شراء أزياء قديمة وإعادة بيعها ، أو خدمات مثل الموسيقى أو دروس لغة تبهر رواد السوشيال ميديا وغيرها من المواهب التى تعمل على جذب المتابعين وتحقيق أفضل مشاهدات بالتالي أرباح.

ووفقًا لموقع "الجارديان" يوضح خبراء بعض النصائح لتحويل الهواية لمصدر رزق.

1- تقدير وقتك وجهدك

يعد تحديد السعر المثالي أمرًا أساسيًا لنجاح مشروعك الجانبي، فإنك تريد أن تحصل على رقم تنافسي ، يرضي عميلك ، ويجلب الأموال التي تحتاجها لتحقيق ربح.

للقيام بذلك ، ضع في اعتبارك تكاليف إنشاء عنصر واحد أو تقديم خدمة،  كم ستضيف المواد الخام ، والنشر والتعبئة والتغليف ، ونفقات السفر والمزيد؟.

إذا كنت تبيع شيئًا ما تصنعه، ففكر أيضًا في المدة التي تستغرقها ومستوى خبرتك، إذا كان ، على سبيل المثال، يتطلب أيام عمل لصنع قطعة واحدة ، فيجب أن يعكس السعر ذلك.

ضع في اعتبارك السعر الذي تفكر في تحصيله من سعر الساعة، وقرر ما إذا كان ذلك معقولاً، إذا كنت تقدم خدمة ، فسيكون ذلك أكثر وضوحًا - وأسهل مقارنته بالسوق.

2- استراتيجية تسويق

فكر في المستهدفين من مشروعك: هل هم من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أو يستخدمون محركات البحث مثل Google لتحديد ما يحتاجون إليه بسرعة؟ هل يعيشون محليًا أم ينتشرون في جميع أنحاء البلاد؟

قد يكون من المنطقي أن تقوم بالتسويق والمبيعات في مكان واحد.

 على سبيل المثال ، إذا قمت بإعداد واجهة متجر على Instagram أو Facebook ، فيمكنك زيادة جمهورك على نفس النظام الأساسي عبر علامات التصنيف والمحتوى.

ويمكنك إعداد موقع الويب الخاص بك مجانًا عبر مواقع مثل Wix.com واستخدام أدوات الوسائط الاجتماعية لأغراض التسويق فقط.

استفد من العلاقات العامة الكلاسيكية وفرص التسويق من خلال تقديم تعليق للصحفيين الباحثين عن معلومات حول منتجاتك أو مجالات خبرتك، أو إرسال عينات ، أو تدوين ضيف للمواقع التي تستهدف نوع الجمهور الذي تحاول الوصول إليه

تعد المجلات والمنتديات المحلية المجانية مكانًا جيدًا للتعرف على اسمك ايضًا .

3- ابق منظمًا

خصص وقتًا للعمل في مشروعك، وافعل القليل من أجله كل يوم، كن لطيفًا مع نفسك وواقعيًا بشأن مقدار ما يمكنك تحقيقه بخصوص وظيفتك الرئيسية.

4- اكمال الشؤون الضريبية 

أنشئ حسابًا لهوايتك لفصل أرباحك عن أموالك الشخصية، وفكر في استخدام الأدوات الرقمية للبقاء على رأس ضرائبك، يجب الإعلان عن أي عمل جانبي يربح ما يزيد عن 1000 جنيه إسترليني سنويًا إلى HM Revenue and Customs، ويجب عليك إكمال الإقرار الضريبي في نهاية شهر يناير من كل عام أو مواجهة العقوبات والغرامات.

لمصدر رزق شراء الأزياء القديمة تفكر في خياراتك تقدير وقتك وجهدك التفكير في إنشاء شركة محدودة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

تزوير عقد كهربا؟ الزمالك يرد

«أمطار متوسطة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

«البترول»: إنتاج مصر من الغاز يكفى كامل احتياجات السوق المحلية وفائضا للتصدير

مشروعات الثروة الحيوانية.. كيف تساعد الدولة النساء على تدشين مشاريعهن الخاصة؟

رئيس تحرير «النهار» الكويتية: الرئيس السيسى بانى مصر الحديثة وباعث مجدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

أم كلثوم تغنى "أغدًا ألقاك" فى الاجتماع السرى لجمعية أشرف عشماوى

د. أحمد لاشين

إبراهيم عيسى.. "النجم إذا هوى"

حسين دعسة

وصفة جديدة لكيكة من الصواريخ عابرة القارات!

حسين دعسة

قمة الألفية الثالثة بين بايدن-بوتين.. ودوائر النار تتسع

محمود خليل

تديُّن الستينيات فى «دولاب السياسة والإعلام»

أحمد سعد زايد

تراثنا نملكه ولا يملكنا

منى رجب

قبل أن ينتهى شهر الحب

ماجد حبته

موقف «أليكس صعب» الصعب

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء أسرة فلسطينية من حي الشيخ جراح

لأول مرة.. تعيين قاض مسلم فى المحكمة العليا الإسرائيلية.. من هو؟

استقالة وزير إسرائيلى احتجاجًا على عدم تكليفه بـ«الاستخبارات»