الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة الجيزة تتصدى لـ٢٠٨٠ حالة تعد وإشغال لمنشآت تجارية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

شنت أجهزة محافظة الجيزة حملة موسعة وتصدت لـ٢٠٨٠ حالة تعد وإشغال لمنشآت تجارية ومقاهي وإزالة ٣٠ حاجز حديدي لركن السيارات بحدائق الاهرام، وحملات لرفع السيارات المتهالكة بحى شمال تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الإقليم . 

وتمكنت الأجهزة فى حى الهرم من ضبط ٢٠٨٠ حالة إشغال ضمت كراسي وشيش وثلاجات وإستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين ، وعلى الفور تم رفع الإشغالات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام. 
 

وشنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة حملات لرفع السيارات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع والمتعدية علي الطريق العام ونقلها بجراجات وساحات بعيدة عن نهر الطريق نظرا لما تعكسه من مظهر غير حضاري وإعاقة للحركة المرورية .

كانت قد شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة في إطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين . 
 

ونجح مركز ومدينة البدرشين فى إزالة ٦ حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية أبوصير وسقارة تم رصدها مع المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين . 
وتمكن مركز ومدينة أبو النمرس من إزالة ٣ حالات بناء مخالف شملت إزالة أعمال بناء إسطبلات خيول مخالفة بزاوية أبو مسلم بشبرامنت بالإضافة إلي إزالة أعمال بناء مخالف بعقار بطريق مصنع البصل إلي جانب إزالة دور مقام بالمخالفة بعقار بعزبة صيدح بترسا . 
 

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