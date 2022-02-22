الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج «الهجارسة» ضمن المناطق الأثرية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة السياحة، رقـم 301 لسنة 2021، بشأن إدراج منطقة الهجارسة جنوب غرب سوهاج بمحافظة سوهاج بمساحة 1645325م2 بواقع (391 فدانًا و15 قيراطًا و23٫989 سهم، كمنطة أثرية.

وينص قرار وزير السياحة والآثار في:

المادة الأولى: إخضاع منطقة الهجارسة جنوب غرب سوهاج بمحافظة سوهاج بمساحة 1645325م2 بواقع (391 فدانًا ، 15 قيراطًا ، 23٫989 سهم) والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين ، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983

المادة الثانية: يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتقع منطقة الهجارسة جنوب غرب سوهاج بمحافظة سوهاج بمساحة 1645325م2 بواقع (391 فدانًا و15 قيراطًا و23٫989سهم.

وجاء بمحضر المعاينة في 30/10/2019، وتأشيرة المساحة والأملاك والمذكرة العلمية، أن جبانة الهجارسة تقع غرب سوهاج بحوالى (8) كم على الضفة الغربية لنهر النيل إلى الشمال منها بحوالى (4) كم تقع مدينة أتربيس بالشيخ حمد حيث ينتشر بها العديد من المعالم الأثرية التى تتمثل فى المعابد والمقابر والمحاجر والمدينة السكنية، وهى من أهم الجبانات بالجبل الغربي، وتحتوي على مقابر صخرية لكبار الموظفين منذ عصر الدولة القديمة، وعليه ارتأت اللجنة إخضاع الأرض البالغ مساحتها 1645325م2 بواقع (391 فدانًا و15 قيراطًا 23٫989 سهم)؛ نظرًا لأهميتها الأثرية والتى تؤكدها الشواهد الأثرية المكتشفة بها، وذلك حفاظًا على ما تبقى من تلك المعالم الأثرية وخوفًا عليها من التعديات.