التحقيق فى مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بالدقهلية

تباشر النيابة العامة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بطلخا.

كان شاب قد لقي مصرعه بعدما صدمته سيارة مجهولة أثناء عبوره طريق "طلخا - المنصورة" وأصيب 2 آخران عقب انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها أثناء محاولتهم تفادي الاصطدام بالحادثة الأولى.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بحدوث حادث تصادم سيارة ملاكي بأحد الأشخاص علي طريق طلخا - المنصورة ووجود متوفي وإصابة 2 آخرين عقب انقلاب سيارة أخرى حاولت تفادي الاصطدام بالحادثة الأولى.

وانتقلت سيارات الإسعاف وضباط مباحث مركز شرطة طلخا إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع "زياد . ا. م " 21 عاما، طالب بأحد معاهد الهندسة الخاصة، ومقيم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وأصيب قائد السيارة الثانية، "عمرو. ع. ا. ي. أ" 18 عاما، طالب، ومقيم بقرية ديسط مركز طلخا، بكدمات وكسور متنوعة، و"نانسي. أ. ط" 18 عاما، طالبة، ومقيمة بمنطقة حي الجامعة بمدينة المنصورة، بكدمات وكسور متنوعة.

وتبين أنه أثناء عبور الطالب "زياد. أ. م " للطريق صدمته سيارة مسرعه وأثناء مرور السيارة الثانية حاولت تفادي الاصطدام به فانقلبت علي جانب الطريق.