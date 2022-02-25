دراسات تؤكد: «موديرنا وفايزر» الأكثر حماية للحامل والجنين

ماهي اللقاحات الأمنة على السيدات الحوامل ؟

منى علي، فتاة في الخامسة والعشرين من عمرها، سبق أن أصيب بكورونا في يناير من العام الماضي في حالة جماعية لأفرد أسراتها، وعند طرح الدفعات الأولى من لقاحات الوقاية من كورونا المستجد كانت مقبلة على الزواج في أغسطس الماضي، وانساقت خلف الشائعات التي كانت دارجة حول اللقاح وعن احتمالية تسببه في انجاب أطفال مشوهة أو التسبب في فتور جنسي للمتزوجين حديثًا، ومضت الأيام وها هي في الشهر الثالث من الحمل، وتتسأل كيفية الوقاية من الإصابة وحماية جنينها، تذكر انها لا تعرف هل تأخد اللقاح في شهور الحمل خاصة مع تفشي الوباء وزيادة المتحورات التي تهاجم جهاز المناعة لا سيما أنها تعاني من ضعف مناعتها.

خلال السطور التالية يجيب الأطباء عن تسأولاتها ويحاول معالجة مخاوفها لولادة آمنة.

طبيب نساء: على الحامل الحصول على لقاح كورونا بعد الشهور الثلاث الأولى

من هنا يجيب الدكتور محمد فوزي أستاذ طب النساء بجامعة القاهرة، موضحًا أن جميع الفئات باتت مشمولة بالتلقيح، من ضمنها السيدات اللاتي تخططن للحمل ، وبالنسبة للسيدة المرضعة فلديها فرصة أيضًا في تلقيها، أما السيدة الحامل فهناك بعض التطعيمات يمكنها الحصول عليها، كونها آمنة على الحمل.

ويكمل فوزي أن أطباء النسائية عليهم الحوامل على الحصول على تطعيمات كورونا مع توجيههم إلى طرق آمنة للتعامل مع المضاعفات اللاحقة له فى فترة الحمل، ذاكرً أن أول 3 شهور من الحمل لا تحصل السيدات على أى أدوية ولا يجب الحصول على أى تطعيمات فى أول 3 شهور من الحمل، لكن مع ذلك لا يجب التأخر في الحصول على اللقاح حتى اكتمال الجنيين كي لا تتسبب في تشوهه، لذا من بداية الأسبوع الثالث عشر يجب عليها تلقي جرعات اللقاح المناسبة لها.

دراسة أمريكية: كل الرضع الذي تلقت أمهم اللقاح ولدوا بأجسام مضادة لكوفيد-19

واتساقًا مع ذلك، نشرت كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك، دراسة توضح أن 100 في المئة من 36 مولودا تم اختبارهم وقت الولادة، كانت لديهم أجسام مضادة واقية بعد أن تلقت أمهاتهم اللقاحات المضادة لكوفيد-19، أي أنه ليس هناك أي احتمالية لولادة طفل بمناعة غير معززة ضد كورونا إذا تلقت والدته اللقاح قبل الوضع.

ومن ملاحظات تلك الدراسة أن أعلى مستويات للأجسام المضادة، كانت في دم الحبل السري للأمهات اللواتي تم تطعيمهن ضد كورونا بالكامل، في النصف الثاني من حملهن.

إسلام عنان: اللقاحات الأفضل لسيدة الحامل هي موديرنا وفايزر

وعن أنواع اللقاحات الأمثل للسيدات في شهور الحمل ، فيذكر الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة في حديثه لـ"الدستور" ، أن الأمهات اللواتي حصلن على لقاح "فايزر" أو "موديرنا"، قد نقلن مستويات عالية من الأجسام المضادة إلى أطفالهن ، خاصة بعد تطوير التركيبة الجينية لهذين اللقاحين في الشهور الأخيرة .

على عكس لقاح جونسون آند جونسون، حيث يوجد تقارير تفيد بإحتمالية تسببه في تجلطات دموية تسمى تجلط الجيوب الأنفية الوريدية الدماغي ، .ورغم ندرة هذا الأثر الجانبي لكنه يبدو أن خطر لاسيما على النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و49 عامًا،

_وهي فترة اقبال السيدات على الحمل عادة_ لذا فإن الأطباء لا ينصحن بجونسون حاليًا .

أما عن الأثار المعتادة التي لا قلق منها عند تناول اللقاح يوضح " عنان " أنها تظهر لدى المرأة الحامل كغيرها لكن عليها استشارة الطبيب لحظة بلحظة ، وأبرز تلك الأعراض الحمى وآلام العضلات وآلام المفاصل والتعب والصداع وهي الأعراض الجانبية الشائعة لجميع لقاحات كوفيد-19 الثلاثة، وتختفي معظم الأعراض الجانبية الخفيفة في غضون يوم أو يومين ولا يُعتقد أنها خطيرة.